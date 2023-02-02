В Кургане «Пятерочка» оказалась не готова к собственной акции

Жители Курганской области недовольны проведением акции в федеральной сети «Пятерочка». Якобы в магазинах нет стаканчиков, которые могут приобрести покупатели при сборе определенного количества наклеек. Информация об этом сообщается в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».
«Пятерочка, как вы проводите акцию на наклейки? Ни в одном магазине нет стаканов», — пишет подписчик группы «Черный список | Курган». Речь идет об акции «Стаканы за один рубль», которую проводит «Пятерочка» с 1 января по 13 марта. В рамках события, покупатели могут приобрести дизайнерский стакан, если накопят 90 наклеек.
В комментариях сотрудники сети магазинов пояснили, что наличие стаканов нужно уточнять у администрации на самих точках. «Количество акционных товаров, к сожалению, ограничено. Но мы уверены, что вы еще успеете приобрести наши стаканы по акции», — пояснили представители «Пятерочки».
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