03 февраля 2023

Курганские VIP хором спели гимн России, который не включился. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕР. Курган
Представители курганской власти исполнили гимн России Фото:

Курганские представители власти хором спели гимн России, который не включился из-за технических неполадок. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с итоговой конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

«Гимн? [не включился]. Встаем, поем все», — говорит руководитель регионального исполнительного комитета партии, член фракции «Единая Россия» в Курганской областной думе Родион Вяткин. Позже гимн удалось включить на втором куплете.

Гимн, среди прочих, исполнили сенаторы от Курганской области Сергей Муратов и Елена Перминова, депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков, заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина и глава города Елена Ситникова. В зале также присутствовали депутаты Курганской областной думы и главы округов.

ЕР. Курган
На мероприятии из-за технических неполадок не включился гимн России
Фото:
ЕР. Курган
В Кургане проходит итоговая конференция регионального отделения партии «Единая Россия»
Фото:

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Курганские представители власти хором спели гимн России, который не включился из-за технических неполадок. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с итоговой конференции регионального отделения партии «Единая Россия». «Гимн? [не включился]. Встаем, поем все», — говорит руководитель регионального исполнительного комитета партии, член фракции «Единая Россия» в Курганской областной думе Родион Вяткин. Позже гимн удалось включить на втором куплете. Гимн, среди прочих, исполнили сенаторы от Курганской области Сергей Муратов и Елена Перминова, депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков, заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина и глава города Елена Ситникова. В зале также присутствовали депутаты Курганской областной думы и главы округов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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