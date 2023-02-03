Курганские VIP хором спели гимн России, который не включился. Фото, видео

04 февраля 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Представители курганской власти исполнили гимн России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские представители власти хором спели гимн России, который не включился из-за технических неполадок. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с итоговой конференции регионального отделения партии «Единая Россия». «Гимн? [не включился]. Встаем, поем все», — говорит руководитель регионального исполнительного комитета партии, член фракции «Единая Россия» в Курганской областной думе Родион Вяткин. Позже гимн удалось включить на втором куплете. Гимн, среди прочих, исполнили сенаторы от Курганской области Сергей Муратов и Елена Перминова, депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков, заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина и глава города Елена Ситникова. В зале также присутствовали депутаты Курганской областной думы и главы округов. На мероприятии из-за технических неполадок не включился гимн России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане проходит итоговая конференция регионального отделения партии «Единая Россия» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские представители власти хором спели гимн России, который не включился из-за технических неполадок. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с итоговой конференции регионального отделения партии «Единая Россия». «Гимн? [не включился]. Встаем, поем все», — говорит руководитель регионального исполнительного комитета партии, член фракции «Единая Россия» в Курганской областной думе Родион Вяткин. Позже гимн удалось включить на втором куплете. Гимн, среди прочих, исполнили сенаторы от Курганской области Сергей Муратов и Елена Перминова, депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков, заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина и глава города Елена Ситникова. В зале также присутствовали депутаты Курганской областной думы и главы округов.