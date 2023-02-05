Из тюменских магазинов исчез популярный американский бренд косметики

Из тюменских магазинов исчез американский бренд косметики Carmex

По словам продавцов, продукция бренда исчезла с прилавков постепенно Фото: Размик Закарян © URA.RU

С прилавков тюменских магазинов, специализирующихся на продаже косметики, исчез популярный американский бренд Carmex. Информацию об этом подтвердили сразу несколько источников. По их словам, продукция пропала из оборота не сразу, а постепенно и сейчас ее практически полностью нет в наличии.

«У нас в магазине его [бренда Carmex] давно уже нет. Говорят, его перестали к нам поставлять», — рассказала сотрудница магазина «Магнит Косметик». Еще один консультант, работающая в другой точке ритейлера, также подтвердила отсутствие на их прилавках этой марки.

Информацию об исчезновении бренда Carmex подтвердили и сотрудники сети магазинов «Летуаль». «Товара пока нет, и поставок не обещают», — кратко ответила консультант магазина.

Корреспондент URA.RU связался с представителями марки Carmex в России. «Бренд исчез по понятным причинам. Он отсутствует не только в „Магнит Косметик“, а везде. Мы делаем все, чтобы найти альтернативные пути, чтобы продолжать также дальше сотрудничать. Продукция исчезала постепенно, на маркетплейсах если и есть, то уже остатки и по другой цене», — сообщила сотрудница компании «Ингеоком дистрибьюшен партнерс».

Ранее агентство рассказывало о том, как европейский бренд косметики перед уходом с рынка решил обхитрить тюменцев. Фирма косметики L`Oreal под видом распродажи в Тюмени поднял цены на свою продукцию.