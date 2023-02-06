06 февраля 2023

Курганский военный передал губернатору Шумкову подарок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Курганскому губернатору боец передал подарок Фото:

Один из военнослужащих Курганской области передал губернатору региона Вадиму Шумкову макет с танками и солдатами, который сделал сам. О подарке Шумков сообщил в своем telegram-канале.

«Макет выполнен одним из наших военнослужащих. Передал ему отдельное спасибо за этот подарок. Передали очередной квадрокоптер для 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. На днях ребята заберут печки, палатки и другое общевойсковое имущество, которое мы дополнительно для них приобрели», — написал губернатор. Он также добавил, что готовят к отправке новый груз для курганских бойцов В него вошли квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, печи, инструменты, снаряжение, продукты питания и письма от школьников.

Ранее URA.RU писало, что военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, поблагодарили курганцев и челябинцев за тепловизор. Бойцы сообщили, что с тепловизором будет комфортнее находиться в окопах.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Курганский боец сделал подарок для губернатора
Фото:
Военнослужащим передали необходимое оборудование
Фото:

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Один из военнослужащих Курганской области передал губернатору региона Вадиму Шумкову макет с танками и солдатами, который сделал сам. О подарке Шумков сообщил в своем telegram-канале. «Макет выполнен одним из наших военнослужащих. Передал ему отдельное спасибо за этот подарок. Передали очередной квадрокоптер для 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. На днях ребята заберут печки, палатки и другое общевойсковое имущество, которое мы дополнительно для них приобрели», — написал губернатор. Он также добавил, что готовят к отправке новый груз для курганских бойцов В него вошли квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, печи, инструменты, снаряжение, продукты питания и письма от школьников. Ранее URA.RU писало, что военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, поблагодарили курганцев и челябинцев за тепловизор. Бойцы сообщили, что с тепловизором будет комфортнее находиться в окопах. С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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