Курганскому губернатору боец передал подарок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один из военнослужащих Курганской области передал губернатору региона Вадиму Шумкову макет с танками и солдатами, который сделал сам. О подарке Шумков сообщил в своем telegram-канале.

«Макет выполнен одним из наших военнослужащих. Передал ему отдельное спасибо за этот подарок. Передали очередной квадрокоптер для 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. На днях ребята заберут печки, палатки и другое общевойсковое имущество, которое мы дополнительно для них приобрели», — написал губернатор. Он также добавил, что готовят к отправке новый груз для курганских бойцов В него вошли квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, печи, инструменты, снаряжение, продукты питания и письма от школьников.

Ранее URA.RU писало, что военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, поблагодарили курганцев и челябинцев за тепловизор. Бойцы сообщили, что с тепловизором будет комфортнее находиться в окопах.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Курганский боец сделал подарок для губернатора Фото: t.me/silavpravdevshumkov