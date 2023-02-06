Бывших губернаторов Курганской области не пригласили на юбилей региона

Экс-глав Курганской области не пригласили на празднование 80-летия региона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывших губернаторов Курганской области Олега Богомолова и Алексея Кокорина не позвали на торжество в честь 80-летнего юбилея региона. Об этом URA.RU сообщили источники из числа высокопоставленных чиновников.

«Ни Богомолова, ни Кокорина не пригласили на празднование юбилея Курганской области. Хотя для приличия могли бы позвать людей, которые немало лет руководили областью», — сообщил источник. Другой инсайдер из политического окружения добавил, что в планах звать бывших глав и экс-сотрудников правительства у организаторов не было. «При этом в ролике к юбилею показали объекты, которые строили и начинали работать при бывших руководителях», — подчеркнул он.

Экс-губернатор Олег Богомолов, который руководил регионом 18 лет, в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что его никто не звал на юбилей области. «Не приглашали. Как и других членов правительства, с которыми я работал», — добавил Богомолов. До Кокорина по имеющемуся в распоряжении редакции номеру дозвониться не удалось. Телефон был занят.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с приглашением на торжественное мероприятие бывших губернаторов. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что на юбилей Курганской области приехал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Также на юбилей съехались чиновники, силовики, бизнесмены, представители общественности, культуры и спорта.

Богомолов руководил Курганской областью с декабря 1996 года по февраль 2014 года. Тогда он говорил, что отставка была его решением, которое поддержал Кремль. Алексей Кокорин возглавлял регион с февраля 2014 года по октябрь 2018 года.