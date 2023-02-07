07 февраля 2023

В Курганской области активисты предупредили мэрию об акции на годовщину СВО

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Открытие мемориальной доски выпускнику КПК, Ситину Ивану, погибшему в зоне СВО. Курган, гвоздики, открытие памятника, цветы, похороны, открытие мемориала
Шадринские активисты планируют провести шествие в память о героях Донбасса Фото:

В Шадринске Курганской области активисты запланировали акцию на годовщину начала специальной военной операции в виде шествия «Бессметный полк героев Донбасса». Уведомление об этом направлено в администрацию Шадринска, сообщил URA.RU один из организаторов акции, депутат Шадринской гордумы Александр Бухаров.

«Подали в администрацию Шадринска уведомление о проведении акции в форме шествия „Бессмертный полк Донбасса“. Это именно мемориальная акция в память о героях Донбасса. Ожидается, что участие в шествии примут родители шадринцев, погибших на Донбассе, представители общественных организаций, все желающие», — рассказал Бухаров.

В уведомлении указано, что мероприятие запланировано на 24 февраля с 13 до 14 часов в сквере Победы. Цель — отдать дань памяти горожанам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО. Предполагаемое количество участников — до 250 человек. Предусмотрено использование портретов военнослужащих, флагов и плакатов. Уведомление направленно в администрацию города Шадринска и зарегистрировано 8 февраля. Ответ от мэрии на момент публикации материала не поступил.

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В Шадринске Курганской области активисты запланировали акцию на годовщину начала специальной военной операции в виде шествия «Бессметный полк героев Донбасса». Уведомление об этом направлено в администрацию Шадринска, сообщил URA.RU один из организаторов акции, депутат Шадринской гордумы Александр Бухаров. «Подали в администрацию Шадринска уведомление о проведении акции в форме шествия „Бессмертный полк Донбасса“. Это именно мемориальная акция в память о героях Донбасса. Ожидается, что участие в шествии примут родители шадринцев, погибших на Донбассе, представители общественных организаций, все желающие», — рассказал Бухаров. В уведомлении указано, что мероприятие запланировано на 24 февраля с 13 до 14 часов в сквере Победы. Цель — отдать дань памяти горожанам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО. Предполагаемое количество участников — до 250 человек. Предусмотрено использование портретов военнослужащих, флагов и плакатов. Уведомление направленно в администрацию города Шадринска и зарегистрировано 8 февраля. Ответ от мэрии на момент публикации материала не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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