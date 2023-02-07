В Курганской области активисты предупредили мэрию об акции на годовщину СВО

Шадринские активисты планируют провести шествие в память о героях Донбасса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске Курганской области активисты запланировали акцию на годовщину начала специальной военной операции в виде шествия «Бессметный полк героев Донбасса». Уведомление об этом направлено в администрацию Шадринска, сообщил URA.RU один из организаторов акции, депутат Шадринской гордумы Александр Бухаров.

«Подали в администрацию Шадринска уведомление о проведении акции в форме шествия „Бессмертный полк Донбасса“. Это именно мемориальная акция в память о героях Донбасса. Ожидается, что участие в шествии примут родители шадринцев, погибших на Донбассе, представители общественных организаций, все желающие», — рассказал Бухаров.

В уведомлении указано, что мероприятие запланировано на 24 февраля с 13 до 14 часов в сквере Победы. Цель — отдать дань памяти горожанам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО. Предполагаемое количество участников — до 250 человек. Предусмотрено использование портретов военнослужащих, флагов и плакатов. Уведомление направленно в администрацию города Шадринска и зарегистрировано 8 февраля. Ответ от мэрии на момент публикации материала не поступил.