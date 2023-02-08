08 февраля 2023

Путин по видеосвязи откроет аэропорт Нового Уренгоя

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин примет участие в открытии аэропорта Нового Уренгоя Фото:

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи откроет модернизированный аэропорт Нового Уренгоя. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о планах президента на мероприятиях по случаю 100-летия гражданской авиации.

«Будет проведено открытие двух новых аэропортов», — заявил Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. Отмечается, что речь идет о новом терминале аэропорта в Новосибирской области и о модернизированном аэропорте Нового Уренгоя.

Ранее сообщалось, что официальное открытие аэропорта запланировано на 9 февраля. С 25 декабря аэропорт работал в тестовом режиме. Накануне официального открытия губернатор Дмитрий Артюхов проинспектировал аэропорт вместе с жителями города.

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Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи откроет модернизированный аэропорт Нового Уренгоя. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о планах президента на мероприятиях по случаю 100-летия гражданской авиации. «Будет проведено открытие двух новых аэропортов», — заявил Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. Отмечается, что речь идет о новом терминале аэропорта в Новосибирской области и о модернизированном аэропорте Нового Уренгоя. Ранее сообщалось, что официальное открытие аэропорта запланировано на 9 февраля. С 25 декабря аэропорт работал в тестовом режиме. Накануне официального открытия губернатор Дмитрий Артюхов проинспектировал аэропорт вместе с жителями города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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