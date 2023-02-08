Путин по видеосвязи откроет аэропорт Нового Уренгоя

Владимир Путин примет участие в открытии аэропорта Нового Уренгоя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи откроет модернизированный аэропорт Нового Уренгоя. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о планах президента на мероприятиях по случаю 100-летия гражданской авиации.

«Будет проведено открытие двух новых аэропортов», — заявил Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. Отмечается, что речь идет о новом терминале аэропорта в Новосибирской области и о модернизированном аэропорте Нового Уренгоя.

Ранее сообщалось, что официальное открытие аэропорта запланировано на 9 февраля. С 25 декабря аэропорт работал в тестовом режиме. Накануне официального открытия губернатор Дмитрий Артюхов проинспектировал аэропорт вместе с жителями города.