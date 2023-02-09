Возле Тюмени задержали мужчину, развозившего по тайникам наркотики

На 13 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск сотрудники Госавтоинспекции задержали двух молодых людей, один из которых оказался развозчиком наркотиков. Силовики заподозрили его, когда тот выкинул «что-то» из кармана. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
«Все автодокументы у водителя были в порядке, но инспекторы полка ДПС ГИБДД заметили, как гражданин выбросил что-то из кармана куртки. В присутствии понятых полицейские обнаружили на обочине дороги и изъяли два свертка с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотиком „мефедрон“, общей массой более 57 граммов», — указано в сообщении пресс-службы силового ведомства.
В ходе проверки полицейские выяснили, что подозреваемый занимался развозкой оптовых партий запрещенных веществ. Он действовал на территории Тюмени, где оборудовал тайники.
Сейчас мужчина задержан, а по инциденту возбуждено уголовное дело. В случае, если вину подозреваемого докажут, ему могут назначить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
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