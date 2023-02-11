Евгений занялся подготовкой к Масленице самостоятельно Фото: Александр Мамаев

Житель поселка Боровский (Тюменская область) Евгений решил вновь порадовать своих соседей и начал строить место для празднования Масленицы. Об этом рассказали в соцсетях. Ранее мужчина прославился тем, что построил снежную горку для детей.

«Дядя Женя делает стол для Масленицы. У кого есть самовар, пожалуйста, можете дать дяде Жене! 25 февраля состоится Масленица. Всех приглашаем», — написали в посте группы «Боровский Luxury Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Там также поделились видео, на котором запечатлели процесс подготовки к празднику.

Ранее URA.RU рассказывало о жителях тюменского поселка Боровский, которые подарили Евгению телефон стоимостью более 20 тысяч рублей. Они сделали это после того, как узнали, что мужчина сам построил трехметровую снежную горку для детей.