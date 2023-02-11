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Тюменец, устроивший праздник для детей из села, решил вновь порадовать соседей к Масленице. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в Pine Creek Golf Resort. Екатеринбург, хоровод, дети
Евгений занялся подготовкой к Масленице самостоятельно Фото:

Житель поселка Боровский (Тюменская область) Евгений решил вновь порадовать своих соседей и начал строить место для празднования Масленицы. Об этом рассказали в соцсетях. Ранее мужчина прославился тем, что построил снежную горку для детей.

«Дядя Женя делает стол для Масленицы. У кого есть самовар, пожалуйста, можете дать дяде Жене! 25 февраля состоится Масленица. Всех приглашаем», — написали в посте группы «Боровский Luxury Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Там также поделились видео, на котором запечатлели процесс подготовки к празднику.

Ранее URA.RU рассказывало о жителях тюменского поселка Боровский, которые подарили Евгению телефон стоимостью более 20 тысяч рублей. Они сделали это после того, как узнали, что мужчина сам построил трехметровую снежную горку для детей.

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Житель поселка Боровский (Тюменская область) Евгений решил вновь порадовать своих соседей и начал строить место для празднования Масленицы. Об этом рассказали в соцсетях. Ранее мужчина прославился тем, что построил снежную горку для детей. «Дядя Женя делает стол для Масленицы. У кого есть самовар, пожалуйста, можете дать дяде Жене! 25 февраля состоится Масленица. Всех приглашаем», — написали в посте группы «Боровский Luxury Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Там также поделились видео, на котором запечатлели процесс подготовки к празднику. Ранее URA.RU рассказывало о жителях тюменского поселка Боровский, которые подарили Евгению телефон стоимостью более 20 тысяч рублей. Они сделали это после того, как узнали, что мужчина сам построил трехметровую снежную горку для детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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