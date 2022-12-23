23 декабря 2022

Жители тюменского поселка подарили мужчине телефон за построенную для детей горку. Видео

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Снег, пурга в городе Курган, горка
Мужчина построил горку в три метра высотой Фото:

Жители поселка Боровский в Тюменской области отблагодарили мужчину, который по своей воле построил для детей снежную горку. Ему подарили новый телефон, о чем стало известно из соцсетей.

«За два дня мы собрали более 20 тысяч рублей и купили Евгению телефон (у него его не было около трех лет), поэтому теперь он лично сможет прочитать все ваши добрые и приятные слова в его адрес», — написали в группе «Подслушано Боровский. Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Евгений самолично начал строить трехметровую горку, после чего к нему присоединились другие добровольцы.

В комментариях пользователи также поблагодарили мужчину за его поступок. «Евгений делает этот мир чуточку добрее. У него многому можно научиться каждому из нас. Он хотел подарить новогоднее чудо детям, а люди подарили новогоднее чудо Евгению», — пишет юзер Юлия. «Молодец Женя! И соседи супер, что сделали ему такой подарок на Новый год!» — отреагировала Алена Сергеева.

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Жители поселка Боровский в Тюменской области отблагодарили мужчину, который по своей воле построил для детей снежную горку. Ему подарили новый телефон, о чем стало известно из соцсетей. «За два дня мы собрали более 20 тысяч рублей и купили Евгению телефон (у него его не было около трех лет), поэтому теперь он лично сможет прочитать все ваши добрые и приятные слова в его адрес», — написали в группе «Подслушано Боровский. Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Евгений самолично начал строить трехметровую горку, после чего к нему присоединились другие добровольцы. В комментариях пользователи также поблагодарили мужчину за его поступок. «Евгений делает этот мир чуточку добрее. У него многому можно научиться каждому из нас. Он хотел подарить новогоднее чудо детям, а люди подарили новогоднее чудо Евгению», — пишет юзер Юлия. «Молодец Женя! И соседи супер, что сделали ему такой подарок на Новый год!» — отреагировала Алена Сергеева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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