Мужчина построил горку в три метра высотой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители поселка Боровский в Тюменской области отблагодарили мужчину, который по своей воле построил для детей снежную горку. Ему подарили новый телефон, о чем стало известно из соцсетей.

«За два дня мы собрали более 20 тысяч рублей и купили Евгению телефон (у него его не было около трех лет), поэтому теперь он лично сможет прочитать все ваши добрые и приятные слова в его адрес», — написали в группе «Подслушано Боровский. Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Евгений самолично начал строить трехметровую горку, после чего к нему присоединились другие добровольцы.

В комментариях пользователи также поблагодарили мужчину за его поступок. «Евгений делает этот мир чуточку добрее. У него многому можно научиться каждому из нас. Он хотел подарить новогоднее чудо детям, а люди подарили новогоднее чудо Евгению», — пишет юзер Юлия. «Молодец Женя! И соседи супер, что сделали ему такой подарок на Новый год!» — отреагировала Алена Сергеева.