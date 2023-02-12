Wildberries ввел новые льготы для тюменцев, чтобы расширить свой бизнес

13 февраля 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Тюменская область вошла в число приоритетных для Wildberries локаций Фото: Денис Моргунов © URA.RU Маркетплейс Wildberries запустил новые меры поддержки для партнеров, открывающих пункты выдачи заказов на территории Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. Ранее агентство писало, что число желающих продать принадлежащие им ПВЗ в Тюмени выросло на 50%. «Мы поддерживаем открытие новых ПВЗ в регионе. Предложили владельцам партнерских пунктов новую программу поддержки. Теперь они могут получить не только повышенный процент от оборота пункта при его открытии в приоритетных локациях (куда входит Тюменская область — прим. URA.RU), но и дополнительную фиксированную выплату в размере 270 000 за три месяца», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. По данным маркетплейса на конец 2022 года на территории Тюменской области число ПВЗ выросло в девять раз, по сравнению с итогами 2021-го. В настоящее время жители региона могут получить свои заказы в 394 точках выдачи. Ранее агентство писало, что владельцы пунктов выдачи заказов в Тюмени стали на 50% чаще продавать свой бизнес из-за падения выручки. На это, в числе прочего, повлияла система штрафов от Wildberries за низкий рейтинг ПВЗ, который формируют клиенты. Как отметили в компании, такая практика естественна для рынка услуг и направлена на повышение качества сервиса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Маркетплейс Wildberries запустил новые меры поддержки для партнеров, открывающих пункты выдачи заказов на территории Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. Ранее агентство писало, что число желающих продать принадлежащие им ПВЗ в Тюмени выросло на 50%. «Мы поддерживаем открытие новых ПВЗ в регионе. Предложили владельцам партнерских пунктов новую программу поддержки. Теперь они могут получить не только повышенный процент от оборота пункта при его открытии в приоритетных локациях (куда входит Тюменская область — прим. URA.RU), но и дополнительную фиксированную выплату в размере 270 000 за три месяца», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. По данным маркетплейса на конец 2022 года на территории Тюменской области число ПВЗ выросло в девять раз, по сравнению с итогами 2021-го. В настоящее время жители региона могут получить свои заказы в 394 точках выдачи. Ранее агентство писало, что владельцы пунктов выдачи заказов в Тюмени стали на 50% чаще продавать свой бизнес из-за падения выручки. На это, в числе прочего, повлияла система штрафов от Wildberries за низкий рейтинг ПВЗ, который формируют клиенты. Как отметили в компании, такая практика естественна для рынка услуг и направлена на повышение качества сервиса.