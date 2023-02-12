Wildberries ввел новые льготы для тюменцев, чтобы расширить свой бизнес

Маркетплейс Wildberries запустил новые меры поддержки для партнеров, открывающих пункты выдачи заказов на территории Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. Ранее агентство писало, что число желающих продать принадлежащие им ПВЗ в Тюмени выросло на 50%.
«Мы поддерживаем открытие новых ПВЗ в регионе. Предложили владельцам партнерских пунктов новую программу поддержки. Теперь они могут получить не только повышенный процент от оборота пункта при его открытии в приоритетных локациях (куда входит Тюменская область — прим. URA.RU), но и дополнительную фиксированную выплату в размере 270 000 за три месяца», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
По данным маркетплейса на конец 2022 года на территории Тюменской области число ПВЗ выросло в девять раз, по сравнению с итогами 2021-го. В настоящее время жители региона могут получить свои заказы в 394 точках выдачи.
Ранее агентство писало, что владельцы пунктов выдачи заказов в Тюмени стали на 50% чаще продавать свой бизнес из-за падения выручки. На это, в числе прочего, повлияла система штрафов от Wildberries за низкий рейтинг ПВЗ, который формируют клиенты. Как отметили в компании, такая практика естественна для рынка услуг и направлена на повышение качества сервиса.
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