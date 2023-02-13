Военному комиссариату Тюменской области нужны сотни контрактников

Для службы по контракту нужны стрелки, командиры и разведчики Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Военный комиссариат Тюменской области разметил более двух сотен вакансий для желающих поступить на службу по контракту. Предложения опубликованы на федеральном портале «Работа в России».

«Военный комиссариат Тюменской области. Для службы по контракту требуются: стрелок (135 человек), водитель автомобиля (10 человек), инструктор по вождению (10), начальник радиостанции (5 человек)», — говорится в вакансиях, опубликованных 14 февраля.

Днем ранее комиссариат разместил еще ряд предложений для контрактников. В частности, в них предлагают работу на должностях командиров отделения (45 человек). Им предстоит обучать солдат, командовать ими во время боевых задач и следить за наличием необходимого вооружения. Также комиссариату нужны разведчики.

Размер предлагаемых зарплат — до 40 тысяч рублей. Плюсом к деньгам будущим военным предлагают социальный пакет и служебное жилье.

URA.RU направило в ведомство запрос, с просьбой прокомментировать такой размер возникшей потребности в кадрах. Ответ ожидается.