13 февраля 2023

Военному комиссариату Тюменской области нужны сотни контрактников

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, армия, военные, солдаты, пулемет, оружие, стрельбище, война, пулеметчик, стрелки, военные сборы, пехота, бой, полигон, резервисты, мобилизованные, огневая подготовка, пехотинцы, боестолкновение
Для службы по контракту нужны стрелки, командиры и разведчики Фото:

Военный комиссариат Тюменской области разметил более двух сотен вакансий для желающих поступить на службу по контракту. Предложения опубликованы на федеральном портале «Работа в России».

«Военный комиссариат Тюменской области. Для службы по контракту требуются: стрелок (135 человек), водитель автомобиля (10 человек), инструктор по вождению (10), начальник радиостанции (5 человек)», — говорится в вакансиях, опубликованных 14 февраля.

Днем ранее комиссариат разместил еще ряд предложений для контрактников. В частности, в них предлагают работу на должностях командиров отделения (45 человек). Им предстоит обучать солдат, командовать ими во время боевых задач и следить за наличием необходимого вооружения. Также комиссариату нужны разведчики.

Размер предлагаемых зарплат — до 40 тысяч рублей. Плюсом к деньгам будущим военным предлагают социальный пакет и служебное жилье.

URA.RU направило в ведомство запрос, с просьбой прокомментировать такой размер возникшей потребности в кадрах. Ответ ожидается.

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Военный комиссариат Тюменской области разметил более двух сотен вакансий для желающих поступить на службу по контракту. Предложения опубликованы на федеральном портале «Работа в России». «Военный комиссариат Тюменской области. Для службы по контракту требуются: стрелок (135 человек), водитель автомобиля (10 человек), инструктор по вождению (10), начальник радиостанции (5 человек)», — говорится в вакансиях, опубликованных 14 февраля. Днем ранее комиссариат разместил еще ряд предложений для контрактников. В частности, в них предлагают работу на должностях командиров отделения (45 человек). Им предстоит обучать солдат, командовать ими во время боевых задач и следить за наличием необходимого вооружения. Также комиссариату нужны разведчики. Размер предлагаемых зарплат — до 40 тысяч рублей. Плюсом к деньгам будущим военным предлагают социальный пакет и служебное жилье. URA.RU направило в ведомство запрос, с просьбой прокомментировать такой размер возникшей потребности в кадрах. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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