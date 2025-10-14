В Тюменской области при тушении пожара в доме нашли тело мужчины

Криминальных признаков смерти не обнаружили
Криминальных признаков смерти не обнаружили Фото:

В Тюменской области в деревне Сингуль при тушении пожара в жилом доме нашли тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«14 октября во время тушения пожара в жилом доме, расположенном по улице Приозерной в деревне Сингуль обнаружено тело 78-летнего мужчины без внешних признаков криминальной смерти. По данному факту проводится процессуальная проверка», — сообщили в пресс-службе.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Предварительно, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

