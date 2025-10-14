Стало известно состояние мальчика, которого ударило током после падения с дерева под Тюменью

Подросток, которого ударило током под Тюменью, находится в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенок находится в ОКБ №1
Ребенок находится в ОКБ №1 Фото:

Ребенок, которого ударило током после падения с дерева в Богандинском (Тюменская область), госпитализирован в ОКБ №1. Мальчик находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

«Вызов поступил в оперативный отдел 8 октября в 18:31, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 18:51. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в Областную клиническую больницу №1. Пациент госпитализирован в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: тяжелое», — рассказали в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что под Тюменью ребенок пострадал от удара током. По словам очевидцев, подросток залез на дерево и, падая с него, задел оголенные провода.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ребенок, которого ударило током после падения с дерева в Богандинском (Тюменская область), госпитализирован в ОКБ №1. Мальчик находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. «Вызов поступил в оперативный отдел 8 октября в 18:31, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 18:51. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в Областную клиническую больницу №1. Пациент госпитализирован в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: тяжелое», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что под Тюменью ребенок пострадал от удара током. По словам очевидцев, подросток залез на дерево и, падая с него, задел оголенные провода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...