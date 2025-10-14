Стало известно состояние мальчика, которого ударило током после падения с дерева под Тюменью

Ребенок, которого ударило током после падения с дерева в Богандинском (Тюменская область), госпитализирован в ОКБ №1. Мальчик находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения.
«Вызов поступил в оперативный отдел 8 октября в 18:31, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 18:51. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в Областную клиническую больницу №1. Пациент госпитализирован в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: тяжелое», — рассказали в департаменте.
Ранее URA.RU писало, что под Тюменью ребенок пострадал от удара током. По словам очевидцев, подросток залез на дерево и, падая с него, задел оголенные провода.
