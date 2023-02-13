Курганские VIP поздравили сотрудников аэропорта со столетием гражданской авиации. Фото, видео

14 февраля 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Курганские власти и депутаты поздравили аэропорт с днем гражданской авиации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские депутаты, сотрудники областного правительства и военный комиссар пришли поздравить сотрудников курганского аэропорта со столетием гражданской авиации в России. Информацию с мероприятия передает корреспондент URA.RU. «На праздничное мероприятие пришли заместитель председателя Курганской облдумы Евгений Кафеев, директор департамента экономического развития Владимир Ковалев, военный комиссар области Айрат Зарипов», — отмечает корреспондент URA.RU. Также поздравить сотрудников курганского аэропорта пришли депутат областной думы Виктор Зырянов и руководитель местного отдела Ространснадзора Олег Седельников. В своей торжественной речи исполнительный директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко поприветствовал ветеранов гражданской авиации и поздравил действующих пилотов. «Желаю вам всегда летной погоды, чтобы коэффициент сцепления у нас всегда был только единица, чтобы самолеты находили в небе только правильный курс, и самое главное — всем вам здоровья», — отметил Коваленко. На мероприятии также показали видеообращение от руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько. В том числе на сцене наградили лучших сотрудников курганского аэропорта. (слева направо) Айрат Зарипов, Олег Седельников, Виктор Зырянов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Владимир Ковалев (второй слева) участвовал в награждении сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Евгений Кафеев (слева) поздравил аэропорт и его исполнительного директорка (справа) Дмитрия Коваленко с праздником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские депутаты, сотрудники областного правительства и военный комиссар пришли поздравить сотрудников курганского аэропорта со столетием гражданской авиации в России. Информацию с мероприятия передает корреспондент URA.RU. «На праздничное мероприятие пришли заместитель председателя Курганской облдумы Евгений Кафеев, директор департамента экономического развития Владимир Ковалев, военный комиссар области Айрат Зарипов», — отмечает корреспондент URA.RU. Также поздравить сотрудников курганского аэропорта пришли депутат областной думы Виктор Зырянов и руководитель местного отдела Ространснадзора Олег Седельников. В своей торжественной речи исполнительный директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко поприветствовал ветеранов гражданской авиации и поздравил действующих пилотов. «Желаю вам всегда летной погоды, чтобы коэффициент сцепления у нас всегда был только единица, чтобы самолеты находили в небе только правильный курс, и самое главное — всем вам здоровья», — отметил Коваленко. На мероприятии также показали видеообращение от руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько. В том числе на сцене наградили лучших сотрудников курганского аэропорта.