13 февраля 2023

Курганские VIP поздравили сотрудников аэропорта со столетием гражданской авиации. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День авиации. Курган
Курганские власти и депутаты поздравили аэропорт с днем гражданской авиации Фото:

Курганские депутаты, сотрудники областного правительства и военный комиссар пришли поздравить сотрудников курганского аэропорта со столетием гражданской авиации в России. Информацию с мероприятия передает корреспондент URA.RU.

«На праздничное мероприятие пришли заместитель председателя Курганской облдумы Евгений Кафеев, директор департамента экономического развития Владимир Ковалев, военный комиссар области Айрат Зарипов», — отмечает корреспондент URA.RU. Также поздравить сотрудников курганского аэропорта пришли депутат областной думы Виктор Зырянов и руководитель местного отдела Ространснадзора Олег Седельников.

В своей торжественной речи исполнительный директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко поприветствовал ветеранов гражданской авиации и поздравил действующих пилотов. «Желаю вам всегда летной погоды, чтобы коэффициент сцепления у нас всегда был только единица, чтобы самолеты находили в небе только правильный курс, и самое главное — всем вам здоровья», — отметил Коваленко.

На мероприятии также показали видеообращение от руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько. В том числе на сцене наградили лучших сотрудников курганского аэропорта.

День авиации. Курган
(слева направо) Айрат Зарипов, Олег Седельников, Виктор Зырянов
Фото:
День авиации. Курган
Владимир Ковалев (второй слева) участвовал в награждении сотрудников
Фото:
День авиации. Курган
Евгений Кафеев (слева) поздравил аэропорт и его исполнительного директорка (справа) Дмитрия Коваленко с праздником
Фото:

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Курганские депутаты, сотрудники областного правительства и военный комиссар пришли поздравить сотрудников курганского аэропорта со столетием гражданской авиации в России. Информацию с мероприятия передает корреспондент URA.RU. «На праздничное мероприятие пришли заместитель председателя Курганской облдумы Евгений Кафеев, директор департамента экономического развития Владимир Ковалев, военный комиссар области Айрат Зарипов», — отмечает корреспондент URA.RU. Также поздравить сотрудников курганского аэропорта пришли депутат областной думы Виктор Зырянов и руководитель местного отдела Ространснадзора Олег Седельников. В своей торжественной речи исполнительный директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко поприветствовал ветеранов гражданской авиации и поздравил действующих пилотов. «Желаю вам всегда летной погоды, чтобы коэффициент сцепления у нас всегда был только единица, чтобы самолеты находили в небе только правильный курс, и самое главное — всем вам здоровья», — отметил Коваленко. На мероприятии также показали видеообращение от руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько. В том числе на сцене наградили лучших сотрудников курганского аэропорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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