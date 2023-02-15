Компанию оштрафовали за взятки курганскому инспектору

Компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане предприятие оштрафовали на 500 тысяч рублей за то, что его представитель от имени компании давал взятки инспектору регионального отдела Ростехнадзора. Информация об этом была размещена 16 февраля на сайте областной прокуратуры.

«Юридическому лицу назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговором Курганского городского суда сотрудник контрольного ведомства осужден по ст. 290 УК РФ (получение взятки), уголовное дело в отношении представителя организации по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ (дача взятки) находится на рассмотрении в суде», — указано в сообщении.

С марта 2017 года по апрель 2019 года представитель компании передал государственному инспектору регионального отдела Ростехнадзора более 250 тысяч рублей, чтобы тот беспрепятственно рассмотрел и принял экспертные заключения по промышленной безопасности объектов. Представителей организации обвинили в незаконном вознаграждении от имени юридического лица.

Ранее стало известно, что государственный инспектор Курганского отдела Ростехнадзора брал взятки от руководителей предприятий через банковские переводы. В период с 2014 по 2019 годы инспектор получил взятки на сумму более 400 тысяч рублей.