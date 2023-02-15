Руководитель курганского департамента назвал суд с красноярскими спасателями «ангажированным»

Олег Поршаков считает, что ситуация вокруг суда с авиационным центром — ангажирована Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющий обязанности директора департамента гражданской защиты и охраны окружающей среды Курганской области Олег Поршаков назвал ангажированной ситуацию, сложившуюся вокруг суда с красноярским авиационно-спасательным центром МЧС России. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с одного из комитетов областной думы.

«Я думаю, что ситуация [с судом] несколько ангажирована, на самом деле проблемы никакой не было. Как человек, непосредственно отвечающий за взаимодействие с авиацией МЧС России, в силу ряда причин, в том числе личных контактов на федеральном уровне, привлечение авиации осуществлялось у нас еще до выхода распределительных документов на уровне заместителей министра, либо министра. То есть, была абсолютно рабочая схема», — ответил Поршаков. На вопрос депутата Юрия Ярушина о том, выплачен ли долг, он ответил, что деньги отдали еще в конце декабря.

«В силу объективных причин, руководство немножко „надавило“ на авиационный центр, чтобы они обратились [в суд] и проявили заинтересованность в работе. При этом те воздушные суда, которые у нас были задействованы в переброске личного состава, те, по крайней мере к нам не обращались», — отметил Поршаков. Он добавил, что всего на мероприятия был выделен 441 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в арбитражном суде Красноярска удовлетворили иск авиационного центра МЧС России к курганскому департаменту гражданской защиты. Сумма иска — 65 366 792 рубля 77 копеек. Из них около 63 млн — это сумма не оплаченных курганцами услуг, остальные средства — накопившиеся пени.

Во время лесных пожаров весной 2022 года в Курганской области работала авиатехника. В борьбе с пожарами участвовали более 700 человек и 140 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 и самолет амфибия Бе-200 от авиации МЧС России.