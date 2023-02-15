Тюменский аэропорт устроит вечеринку для VIP-персон с деликатесным меню

На ВИП-фуршет пригласят лишь 60 человек, для 490 остальных устроят отдельный банкет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аэропорт Рощино устроит два фуршета, один из которых — для 60-ти избранных VIP-персон, с муксуном, омулем, олениной и другими деликатесами в меню. Контракт на организацию праздника размещен на сайте госзакупок. Второй банкет будет для почти 500 человек.

«Дата оказания услуг: 16 февраля. Место: ДК „Нефтяник“. ВИП-фуршет на 60 персон», — говорится в документах закупки, размещенной аэропортом Рощино.

В меню банкета для избранных войдут закуски, выпечка и десерты. Гостей будут угощать тарталетками с икрой омуля на творожном муссе со шпинатом, сморебродами (традиционные датские бутерброды) с муксуном, перепелиным яйцом и соусом из анчоусов, канапе с утиной грудкой, а также олениной и кедровыми орехами, «Наполеоном» из ржаного хлеба с красной икрой и медальонами из телятины.

Во время VIP-фуршета параллельно будет проходить еще один банкет, но уже для 490 гостей. Их накормят эклерами с норвежским лососем, блинчиками с семгой, тигровыми креветками, профитролями с тунцом и кроликом, салатом с копченой уткой и форелью в кунжуте.

Общая сумма за два фуршета составит почти 1,5 млн рублей. Контракт заключен с ООО «Максим-кофейни», принадлежащем бывшему бизнес-омбудсмену области и предпринимательнице Ларисе Невидайло.

Ранее URA.RU писало и о других банкетах с деликатесными меню. Так, на фуршеты, которые в 2023 году будет устраивать Тюменская облдума, выделили 2,7 млн рублей из бюджета региона. На них будут подавать семгу, муксуна, красную икру, сыр Дорблю и буженину.