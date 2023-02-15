Курганская больница заплатит за смерть сотрудника из-за инфекции

16 февраля 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Вдова водителя скорой помощи получит от больницы 50 тысяч рублей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Курганский областной суд признал смерть водителя скорой помощи Шадринской БСМП от коронавирусной инфекции страховым случаем и обязал больницу выплатить вдове компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей. Решение опубликовано на сайте суда. «Признать случай смерти [водителя скорой помощи 1962 года рождения] в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией страховым. […] Взыскать с государственного бюджетного учреждения „Шадринская городская больница“ в пользу [вдовы водителя скорой помощи] компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей», — указано в решении суда. Как следует из материалов дела, водитель скорой помощи заболел коронавирусом в ноябре 2020 года. Он перевозил пациента с подозрением на инфекцию, а также общался с фельдшером, которая тоже перенесла COVID-19. Диагноз подтвержден результатами анализа. Мужчина почти три недели лечился в ковидном госпитале, после чего еще почти четыре недели — на стационарном лечении в кардиологическом отделении БСМП. Водитель скорой находился на больничном до марта 2021 года, но 20 февраля умер от пневмофиброза легких после перенесенной пневмонии, вызванной COVID-19. Однако в акте по результатам служебного расследования было отмечено, что заболевание не связано с профессиональной деятельностью. Больница признала случай нестраховым. В интересах вдовы водителя скорой выступила прокуратура. Суд первой инстанции в исковых требованиях отказал, но прокурор обжаловал решение. Областной суд признал медицинское заключение об отсутствии профзаболевания и акт о результатах служебного расследования ГБУ «Шадринская БСМП» незаконными. Больница обязана оформить акт о случае профессионального заболевания и направить его в отделение Социального фонда. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным портала « Стопкоронавирус.рф» на 16 февраля , за сутки выявлено 108 случаев заболевания. С начала февраля из-за инфекции умерли десять человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский областной суд признал смерть водителя скорой помощи Шадринской БСМП от коронавирусной инфекции страховым случаем и обязал больницу выплатить вдове компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей. Решение опубликовано на сайте суда. «Признать случай смерти [водителя скорой помощи 1962 года рождения] в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией страховым. […] Взыскать с государственного бюджетного учреждения „Шадринская городская больница“ в пользу [вдовы водителя скорой помощи] компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей», — указано в решении суда. Как следует из материалов дела, водитель скорой помощи заболел коронавирусом в ноябре 2020 года. Он перевозил пациента с подозрением на инфекцию, а также общался с фельдшером, которая тоже перенесла COVID-19. Диагноз подтвержден результатами анализа. Мужчина почти три недели лечился в ковидном госпитале, после чего еще почти четыре недели — на стационарном лечении в кардиологическом отделении БСМП. Водитель скорой находился на больничном до марта 2021 года, но 20 февраля умер от пневмофиброза легких после перенесенной пневмонии, вызванной COVID-19. Однако в акте по результатам служебного расследования было отмечено, что заболевание не связано с профессиональной деятельностью. Больница признала случай нестраховым. В интересах вдовы водителя скорой выступила прокуратура. Суд первой инстанции в исковых требованиях отказал, но прокурор обжаловал решение. Областной суд признал медицинское заключение об отсутствии профзаболевания и акт о результатах служебного расследования ГБУ «Шадринская БСМП» незаконными. Больница обязана оформить акт о случае профессионального заболевания и направить его в отделение Социального фонда. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным портала «Стопкоронавирус.рф» на 16 февраля, за сутки выявлено 108 случаев заболевания. С начала февраля из-за инфекции умерли десять человек.