16 февраля 2023
15 февраля 2023

Тюменские власти отменяют карантин по смертельной инфекции

В деревне Благодатное Тюменской области ликвидировали очаг бешенства
© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , карантин, covid19, пандемия коронавируса, красная зона, внимание зона карантина
В 2022 году карантин по бешенству вводили 15 раз, в 2023-м таких случаев пока не было Фото:

Управление ветеринарии Тюменской области отменяет карантин по бешенству, ранее объявленный в деревне Благодатное Казанского района. Соответствующий проект постановления разработан ведомством.

«Отменить с 18 февраля 2023 года карантин по бешенству животных на территории деревни Благодатное Казанского района Тюменской области. Мероприятия по ликвидации эпизоотического очага и предотвращения распространения возбудителя выполнены», — говорится в документах, подготовленных управлением ветеринарии региона.

Карантин в деревне Благодатное был объявлен 21 декабря. Смертельно опасную инфекцию нашли в трупе лисицы, обнаруженной на одном из подворий.

Ранее URA.RU писало и о других случаях, когда на территории Тюменской области села и деревни закрывали на карантин по бешенству. За 2022 год подобные решения власти принимали 15 раз, в том числе ограничения вводились вблизи губернаторской резиденции.

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Управление ветеринарии Тюменской области отменяет карантин по бешенству, ранее объявленный в деревне Благодатное Казанского района. Соответствующий проект постановления разработан ведомством. «Отменить с 18 февраля 2023 года карантин по бешенству животных на территории деревни Благодатное Казанского района Тюменской области. Мероприятия по ликвидации эпизоотического очага и предотвращения распространения возбудителя выполнены», — говорится в документах, подготовленных управлением ветеринарии региона. Карантин в деревне Благодатное был объявлен 21 декабря. Смертельно опасную инфекцию нашли в трупе лисицы, обнаруженной на одном из подворий. Ранее URA.RU писало и о других случаях, когда на территории Тюменской области села и деревни закрывали на карантин по бешенству. За 2022 год подобные решения власти принимали 15 раз, в том числе ограничения вводились вблизи губернаторской резиденции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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