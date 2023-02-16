Тюменские власти отменяют карантин по смертельной инфекции

В деревне Благодатное Тюменской области ликвидировали очаг бешенства

17 февраля 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

В 2022 году карантин по бешенству вводили 15 раз, в 2023-м таких случаев пока не было Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление ветеринарии Тюменской области отменяет карантин по бешенству, ранее объявленный в деревне Благодатное Казанского района. Соответствующий проект постановления разработан ведомством. «Отменить с 18 февраля 2023 года карантин по бешенству животных на территории деревни Благодатное Казанского района Тюменской области. Мероприятия по ликвидации эпизоотического очага и предотвращения распространения возбудителя выполнены», — говорится в документах, подготовленных управлением ветеринарии региона. Карантин в деревне Благодатное был объявлен 21 декабря. Смертельно опасную инфекцию нашли в трупе лисицы, обнаруженной на одном из подворий. Ранее URA.RU писало и о других случаях, когда на территории Тюменской области села и деревни закрывали на карантин по бешенству. За 2022 год подобные решения власти принимали 15 раз, в том числе ограничения вводились вблизи губернаторской резиденции.

Управление ветеринарии Тюменской области отменяет карантин по бешенству, ранее объявленный в деревне Благодатное Казанского района. Соответствующий проект постановления разработан ведомством. «Отменить с 18 февраля 2023 года карантин по бешенству животных на территории деревни Благодатное Казанского района Тюменской области. Мероприятия по ликвидации эпизоотического очага и предотвращения распространения возбудителя выполнены», — говорится в документах, подготовленных управлением ветеринарии региона. Карантин в деревне Благодатное был объявлен 21 декабря. Смертельно опасную инфекцию нашли в трупе лисицы, обнаруженной на одном из подворий. Ранее URA.RU писало и о других случаях, когда на территории Тюменской области села и деревни закрывали на карантин по бешенству. За 2022 год подобные решения власти принимали 15 раз, в том числе ограничения вводились вблизи губернаторской резиденции.