Тюменские власти отменяют карантин по смертельной инфекции

Управление ветеринарии Тюменской области отменяет карантин по бешенству, ранее объявленный в деревне Благодатное Казанского района. Соответствующий проект постановления разработан ведомством.
«Отменить с 18 февраля 2023 года карантин по бешенству животных на территории деревни Благодатное Казанского района Тюменской области. Мероприятия по ликвидации эпизоотического очага и предотвращения распространения возбудителя выполнены», — говорится в документах, подготовленных управлением ветеринарии региона.
Карантин в деревне Благодатное был объявлен 21 декабря. Смертельно опасную инфекцию нашли в трупе лисицы, обнаруженной на одном из подворий.
Ранее URA.RU писало и о других случаях, когда на территории Тюменской области села и деревни закрывали на карантин по бешенству. За 2022 год подобные решения власти принимали 15 раз, в том числе ограничения вводились вблизи губернаторской резиденции.
О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.