16 февраля 2023

Шумков встретился с гендиректором завода по производству авиационных ракет

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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , шумков вадим
Вадим Шумков обсудил создание новых производств авиационного вооружения Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с гендиректором АО «Гос МКБ „Вымпел“ им. И.И. Торопова» Николаем Гусевым. Речь шла о создании новых совместных производств московского завода с курганскими оборонными предприятиями, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«17 февраля губернатор Курганской области Вадим Шумков провел рабочую встречу с генеральным директором АО „Гос МКБ ‚Вымпел‘ им. И.И. Торопова“ Николаем Гусевым. На встрече речь шла о кооперации с крупными региональными предприятиями оборонного комплекса и создании новых совместных производств», — говорится в сообщении правительства области.

АО «Гос МКБ „Вымпел“ им. И.И. Торопова» занимается разработкой и производством авиационного ракетного вооружения с высокой эффективностью поражения целей с применением современных методов конструирования и моделирования. Специалисты выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производят ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», управляемые ракеты для сухопутных и морских зенитных комплексов, а также другую продукцию.

Ранее URA.RU писало, что курганское оборонное предприятие «Курганприбор», которое изготовляет комплектующие для ракет, выполнило сложный гособоронзаказ. Специалисты, выполнявшие заказ, обучались в Москве, в том числе на предприятии «Вымпел».

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с гендиректором АО «Гос МКБ „Вымпел“ им. И.И. Торопова» Николаем Гусевым. Речь шла о создании новых совместных производств московского завода с курганскими оборонными предприятиями, сообщили в пресс-службе правительства региона. «17 февраля губернатор Курганской области Вадим Шумков провел рабочую встречу с генеральным директором АО „Гос МКБ ‚Вымпел‘ им. И.И. Торопова“ Николаем Гусевым. На встрече речь шла о кооперации с крупными региональными предприятиями оборонного комплекса и создании новых совместных производств», — говорится в сообщении правительства области. АО «Гос МКБ „Вымпел“ им. И.И. Торопова» занимается разработкой и производством авиационного ракетного вооружения с высокой эффективностью поражения целей с применением современных методов конструирования и моделирования. Специалисты выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производят ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», управляемые ракеты для сухопутных и морских зенитных комплексов, а также другую продукцию. Ранее URA.RU писало, что курганское оборонное предприятие «Курганприбор», которое изготовляет комплектующие для ракет, выполнило сложный гособоронзаказ. Специалисты, выполнявшие заказ, обучались в Москве, в том числе на предприятии «Вымпел».
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