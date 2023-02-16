Шумков встретился с гендиректором завода по производству авиационных ракет

17 февраля 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков обсудил создание новых производств авиационного вооружения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с гендиректором АО «Гос МКБ „Вымпел“ им. И.И. Торопова» Николаем Гусевым. Речь шла о создании новых совместных производств московского завода с курганскими оборонными предприятиями, сообщили в пресс-службе правительства региона. «17 февраля губернатор Курганской области Вадим Шумков провел рабочую встречу с генеральным директором АО „Гос МКБ ‚Вымпел‘ им. И.И. Торопова“ Николаем Гусевым. На встрече речь шла о кооперации с крупными региональными предприятиями оборонного комплекса и создании новых совместных производств», — говорится в сообщении правительства области. АО «Гос МКБ „Вымпел“ им. И.И. Торопова» занимается разработкой и производством авиационного ракетного вооружения с высокой эффективностью поражения целей с применением современных методов конструирования и моделирования. Специалисты выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производят ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», управляемые ракеты для сухопутных и морских зенитных комплексов, а также другую продукцию. Ранее URA.RU писало, что курганское оборонное предприятие «Курганприбор», которое изготовляет комплектующие для ракет, выполнило сложный гособоронзаказ. Специалисты, выполнявшие заказ, обучались в Москве, в том числе на предприятии «Вымпел». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с гендиректором АО «Гос МКБ „Вымпел“ им. И.И. Торопова» Николаем Гусевым. Речь шла о создании новых совместных производств московского завода с курганскими оборонными предприятиями, сообщили в пресс-службе правительства региона. «17 февраля губернатор Курганской области Вадим Шумков провел рабочую встречу с генеральным директором АО „Гос МКБ ‚Вымпел‘ им. И.И. Торопова“ Николаем Гусевым. На встрече речь шла о кооперации с крупными региональными предприятиями оборонного комплекса и создании новых совместных производств», — говорится в сообщении правительства области. АО «Гос МКБ „Вымпел“ им. И.И. Торопова» занимается разработкой и производством авиационного ракетного вооружения с высокой эффективностью поражения целей с применением современных методов конструирования и моделирования. Специалисты выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производят ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», управляемые ракеты для сухопутных и морских зенитных комплексов, а также другую продукцию. Ранее URA.RU писало, что курганское оборонное предприятие «Курганприбор», которое изготовляет комплектующие для ракет, выполнило сложный гособоронзаказ. Специалисты, выполнявшие заказ, обучались в Москве, в том числе на предприятии «Вымпел».