Тюменец трижды избил своего товарища за год

Мужчина трижды провоцировал драку со своим другом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменец устроил три драки со своим товарищем в 2022 году, избив его отверткой, колуном и руками. За эти преступления Сладковский районный суд отправил его в колонию, о чем сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Из материалов дела следует, что 03 августа 2022 года мужчина, находясь в зальной комнате дома по ул. Центральная д. Пелевино Сладковского района, в ходе ссоры с гражданином К., нанес ему два удара отверткой по левой ноге», — сообщает пресс-служба ведомства. После этого инцидента подсудимый еще дважды в течение года ссорился с мужчиной.

Вторая драка произошла в октябре того же года, когда Павлюкевич ударил колуном своего друга и начал избивать ногами. После этого в ноябре, будучи судимым за преступление, снова избил своего товарища, ударив того по лицу не менее трех раз.

В итоге мужчина раскаялся. Суд, учитывая это и отрицательную характеристику мужчины, назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии общего режима.