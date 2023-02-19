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Тюменец трижды избил своего товарища за год

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Мужчина трижды провоцировал драку со своим другом Фото:

Тюменец устроил три драки со своим товарищем в 2022 году, избив его отверткой, колуном и руками. За эти преступления Сладковский районный суд отправил его в колонию, о чем сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Из материалов дела следует, что 03 августа 2022 года мужчина, находясь в зальной комнате дома по ул. Центральная д. Пелевино Сладковского района, в ходе ссоры с гражданином К., нанес ему два удара отверткой по левой ноге», — сообщает пресс-служба ведомства. После этого инцидента подсудимый еще дважды в течение года ссорился с мужчиной.

Вторая драка произошла в октябре того же года, когда Павлюкевич ударил колуном своего друга и начал избивать ногами. После этого в ноябре, будучи судимым за преступление, снова избил своего товарища, ударив того по лицу не менее трех раз.

В итоге мужчина раскаялся. Суд, учитывая это и отрицательную характеристику мужчины, назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии общего режима.

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Тюменец устроил три драки со своим товарищем в 2022 году, избив его отверткой, колуном и руками. За эти преступления Сладковский районный суд отправил его в колонию, о чем сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Из материалов дела следует, что 03 августа 2022 года мужчина, находясь в зальной комнате дома по ул. Центральная д. Пелевино Сладковского района, в ходе ссоры с гражданином К., нанес ему два удара отверткой по левой ноге», — сообщает пресс-служба ведомства. После этого инцидента подсудимый еще дважды в течение года ссорился с мужчиной. Вторая драка произошла в октябре того же года, когда Павлюкевич ударил колуном своего друга и начал избивать ногами. После этого в ноябре, будучи судимым за преступление, снова избил своего товарища, ударив того по лицу не менее трех раз. В итоге мужчина раскаялся. Суд, учитывая это и отрицательную характеристику мужчины, назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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