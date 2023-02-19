Курганцы не смогут попасть на почту в праздничные дни

Жители Курганской области не смогут воспользоваться услугами отделений Почты России в праздники 23 февраля и 8 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.
«23 февраля и 8 марта станут выходными для всех отделений Почты России кроме круглосуточных», — рассказали в компании. Также на один час сократится работа филиалов в предпраздничные дни, 22 февраля и 7 марта.
В праздничные дни разнос пенсий и печатной периодики почтальонами также производиться не будет. Пенсии доставят по графику, утвержденному соцфондом РФ.
Почтовые отделения вернутся к работе 24 февраля по воскресному графику. Обычный режим работы «Почты России» возобновится 25 февраля и 9 марта.
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