Курганцы не смогут попасть на почту в праздничные дни

20 февраля 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Курганцы узнали о графике работы почты в праздники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области не смогут воспользоваться услугами отделений Почты России в праздники 23 февраля и 8 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «23 февраля и 8 марта станут выходными для всех отделений Почты России кроме круглосуточных», — рассказали в компании. Также на один час сократится работа филиалов в предпраздничные дни, 22 февраля и 7 марта. В праздничные дни разнос пенсий и печатной периодики почтальонами также производиться не будет. Пенсии доставят по графику, утвержденному соцфондом РФ. Почтовые отделения вернутся к работе 24 февраля по воскресному графику. Обычный режим работы «Почты России» возобновится 25 февраля и 9 марта.

Жители Курганской области не смогут воспользоваться услугами отделений Почты России в праздники 23 февраля и 8 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «23 февраля и 8 марта станут выходными для всех отделений Почты России кроме круглосуточных», — рассказали в компании. Также на один час сократится работа филиалов в предпраздничные дни, 22 февраля и 7 марта. В праздничные дни разнос пенсий и печатной периодики почтальонами также производиться не будет. Пенсии доставят по графику, утвержденному соцфондом РФ. Почтовые отделения вернутся к работе 24 февраля по воскресному графику. Обычный режим работы «Почты России» возобновится 25 февраля и 9 марта.