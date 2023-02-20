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Жителям ЯНАО предлагают залезть на столб и выиграть ноутбук

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленичные гуляния. Сургут, столб, масленица, конкурсы
Масленичные гуляния в Новом Уренгое пройдут 26 февраля Фото:

На масленичных гуляниях, которые пройдут в Новом Уренгое (ЯНАО) 26 февраля, ямальцы смогут выиграть ноутбук. Как сообщается в соцсетях администрации города, для этого желающим необходимо участвовать в традиционном состязании — залезть на столб.

«26 февраля в Новом Уренгое пройдут массовые гулянья „Проводы ямальской зимы“. Самые ловкие поборются за ноутбук в традиционном состязании „Столб“», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет на площадке за дворцом спорта «Звездный». Новоуренгойцев в 12:00 будут угощать блинами, а в 15:40 пройдет сожжение пятиметрового масленичного чучела. Также пройдут конкурсы на метание валенков на дальность, перетягивание каната и хоккей в валенках.

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На масленичных гуляниях, которые пройдут в Новом Уренгое (ЯНАО) 26 февраля, ямальцы смогут выиграть ноутбук. Как сообщается в соцсетях администрации города, для этого желающим необходимо участвовать в традиционном состязании — залезть на столб. «26 февраля в Новом Уренгое пройдут массовые гулянья „Проводы ямальской зимы“. Самые ловкие поборются за ноутбук в традиционном состязании „Столб“», — говорится в сообщении. Мероприятие пройдет на площадке за дворцом спорта «Звездный». Новоуренгойцев в 12:00 будут угощать блинами, а в 15:40 пройдет сожжение пятиметрового масленичного чучела. Также пройдут конкурсы на метание валенков на дальность, перетягивание каната и хоккей в валенках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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