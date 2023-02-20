Жителям ЯНАО предлагают залезть на столб и выиграть ноутбук

Масленичные гуляния в Новом Уренгое пройдут 26 февраля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На масленичных гуляниях, которые пройдут в Новом Уренгое (ЯНАО) 26 февраля, ямальцы смогут выиграть ноутбук. Как сообщается в соцсетях администрации города, для этого желающим необходимо участвовать в традиционном состязании — залезть на столб.

«26 февраля в Новом Уренгое пройдут массовые гулянья „Проводы ямальской зимы“. Самые ловкие поборются за ноутбук в традиционном состязании „Столб“», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет на площадке за дворцом спорта «Звездный». Новоуренгойцев в 12:00 будут угощать блинами, а в 15:40 пройдет сожжение пятиметрового масленичного чучела. Также пройдут конкурсы на метание валенков на дальность, перетягивание каната и хоккей в валенках.