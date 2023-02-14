Тюменцам обещают дешевые овощи из Узбекистана. Инсайд

15 февраля 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Сильнее всего за последние две недели в Тюмени подорожали огурцы Фото: Денис Моргунов © URA.RU На прилавках тюменских магазинов появятся недорогие овощи из стран ближнего зарубежья. Такой прогноз в беседе с URA.RU сделал работник одного из супермаркетов сети X5 Retail Group. «У нас начали говорить, что скоро прибудет новая партия огурцов, помидоров, других овощей, на которые цена будет значительно, может процентов на 12-15 ниже, чем сейчас. На складах сейчас не так много товара, поставки идут, но закупочные цены просто дикие, и мы тоже поэтому вынуждены повышать. Если крупный опт даст нам цену ниже, то мы еще до сезонного снижения цены сможем немного покупателя порадовать», — поделился перспективами источник URA.RU. По его словам, цены диктуют не только оптовые поставщики, но и местные производители. Их овощи обычно дороже привозных. «Небольшие объемы производства у них, получается выше затраты на каждый огурец, каждый помидор, поэтому и продается дороже», — пояснил URA.RU собеседник. В Тюмени X5 Group принадлежат магазины сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Агентство направило письменный запрос в пресс-центр продавца, ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, какие продукты подорожали в Тюмени с начала 2023 года. Вслед за ростом цен крупный ритейлер начал готовиться к сокращению программы лояльности, отмене скидок и пересмотру правил различных акций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На прилавках тюменских магазинов появятся недорогие овощи из стран ближнего зарубежья. Такой прогноз в беседе с URA.RU сделал работник одного из супермаркетов сети X5 Retail Group. «У нас начали говорить, что скоро прибудет новая партия огурцов, помидоров, других овощей, на которые цена будет значительно, может процентов на 12-15 ниже, чем сейчас. На складах сейчас не так много товара, поставки идут, но закупочные цены просто дикие, и мы тоже поэтому вынуждены повышать. Если крупный опт даст нам цену ниже, то мы еще до сезонного снижения цены сможем немного покупателя порадовать», — поделился перспективами источник URA.RU. По его словам, цены диктуют не только оптовые поставщики, но и местные производители. Их овощи обычно дороже привозных. «Небольшие объемы производства у них, получается выше затраты на каждый огурец, каждый помидор, поэтому и продается дороже», — пояснил URA.RU собеседник. В Тюмени X5 Group принадлежат магазины сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Агентство направило письменный запрос в пресс-центр продавца, ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, какие продукты подорожали в Тюмени с начала 2023 года. Вслед за ростом цен крупный ритейлер начал готовиться к сокращению программы лояльности, отмене скидок и пересмотру правил различных акций.