В Тюмени резко выросли цены на контактные линзы

21 февраля 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

По словам сотрудников оптики и пациентов, цена на линзы увеличилась в среднем на тысячу рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени резко выросли цены на контактные линзы. Об этом корреспонденту URA.RA рассказали сразу несколько источников. По их словам, изменения произошли в последние полгода. «Покупаю двухнедельные линзы Acuvue. В упаковке — 3 пары. Где-то полгода назад цена на них выросла резко. Раньше упаковка стоила в районе 800-900 рублей, а сейчас около двух тысяч рублей в зависимости от оптики», — рассказала корреспонденту URA.RU тюменка Виктория. Факт удорожания контактных линз подтвердили сотрудники крупной тюменской сети оптик «Оптика72». Там рассказали, что цены поднялись на все фирмы линз. «Двухнедельные линзы Acuvue в упаковке 1800 рублей, без упаковки 1 640 рублей. Такие цены держатся у нас уже в районе полугода. До этого цена была примерно 1000 — 1200 рублей. В целом на многие бренды цены поднялись. Цены выросли в пределах тысячи рублей», — сообщает сотрудница оптики. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюмени подорожали импортные гормональные препараты. Аптекари отметили рост цен на лекарства для женщин, лор-препараты и растворы для ингаляций.

В Тюмени резко выросли цены на контактные линзы. Об этом корреспонденту URA.RA рассказали сразу несколько источников. По их словам, изменения произошли в последние полгода. «Покупаю двухнедельные линзы Acuvue. В упаковке — 3 пары. Где-то полгода назад цена на них выросла резко. Раньше упаковка стоила в районе 800-900 рублей, а сейчас около двух тысяч рублей в зависимости от оптики», — рассказала корреспонденту URA.RU тюменка Виктория. Факт удорожания контактных линз подтвердили сотрудники крупной тюменской сети оптик «Оптика72». Там рассказали, что цены поднялись на все фирмы линз. «Двухнедельные линзы Acuvue в упаковке 1800 рублей, без упаковки 1 640 рублей. Такие цены держатся у нас уже в районе полугода. До этого цена была примерно 1000 — 1200 рублей. В целом на многие бренды цены поднялись. Цены выросли в пределах тысячи рублей», — сообщает сотрудница оптики. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюмени подорожали импортные гормональные препараты. Аптекари отметили рост цен на лекарства для женщин, лор-препараты и растворы для ингаляций.