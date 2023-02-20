В Тюмени резко выросли цены на контактные линзы. Об этом корреспонденту URA.RA рассказали сразу несколько источников. По их словам, изменения произошли в последние полгода.
«Покупаю двухнедельные линзы Acuvue. В упаковке — 3 пары. Где-то полгода назад цена на них выросла резко. Раньше упаковка стоила в районе 800-900 рублей, а сейчас около двух тысяч рублей в зависимости от оптики», — рассказала корреспонденту URA.RU тюменка Виктория.
Факт удорожания контактных линз подтвердили сотрудники крупной тюменской сети оптик «Оптика72». Там рассказали, что цены поднялись на все фирмы линз. «Двухнедельные линзы Acuvue в упаковке 1800 рублей, без упаковки 1 640 рублей. Такие цены держатся у нас уже в районе полугода. До этого цена была примерно 1000 — 1200 рублей. В целом на многие бренды цены поднялись. Цены выросли в пределах тысячи рублей», — сообщает сотрудница оптики.
Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюмени подорожали импортные гормональные препараты. Аптекари отметили рост цен на лекарства для женщин, лор-препараты и растворы для ингаляций.
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