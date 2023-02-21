Костомаров полностью ослеп на один глаз

21 февраля 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Спортсмен ослеп на один глаз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Фигурист Роман Костомаров перестал видеть правым глазом. Состояние спортсмена остается тяжелым после перенесенного инсульта. «У Костомарова полностью перестал видеть правый глаз», — передает telegram-канал SHOT. У спортсмена обнаружена афакия. В правом глазном яблоке фигуриста отсутствует хрусталик. Роман Костомаров находится в тяжелом состоянии после перенесенного инсульта. Ранее у олимпийского чемпиона ампутировали стопы и обе кисти рук. В начале января Роман Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии и был подключен к аппарату ИВЛ.

Фигурист Роман Костомаров перестал видеть правым глазом. Состояние спортсмена остается тяжелым после перенесенного инсульта. «У Костомарова полностью перестал видеть правый глаз», — передает telegram-канал SHOT. У спортсмена обнаружена афакия. В правом глазном яблоке фигуриста отсутствует хрусталик. Роман Костомаров находится в тяжелом состоянии после перенесенного инсульта. Ранее у олимпийского чемпиона ампутировали стопы и обе кисти рук. В начале января Роман Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии и был подключен к аппарату ИВЛ.