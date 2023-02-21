Костомаров полностью ослеп на один глаз

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Спортсмен ослеп на один глаз Фото:
новость из сюжета
Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров перестал видеть правым глазом. Состояние спортсмена остается тяжелым после перенесенного инсульта.

«У Костомарова полностью перестал видеть правый глаз», — передает telegram-канал SHOT. У спортсмена обнаружена афакия. В правом глазном яблоке фигуриста отсутствует хрусталик. Роман Костомаров находится в тяжелом состоянии после перенесенного инсульта.

Ранее у олимпийского чемпиона ампутировали стопы и обе кисти рук. В начале января Роман Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии и был подключен к аппарату ИВЛ.

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Фигурист Роман Костомаров перестал видеть правым глазом. Состояние спортсмена остается тяжелым после перенесенного инсульта. «У Костомарова полностью перестал видеть правый глаз», — передает telegram-канал SHOT. У спортсмена обнаружена афакия. В правом глазном яблоке фигуриста отсутствует хрусталик. Роман Костомаров находится в тяжелом состоянии после перенесенного инсульта. Ранее у олимпийского чемпиона ампутировали стопы и обе кисти рук. В начале января Роман Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии и был подключен к аппарату ИВЛ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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