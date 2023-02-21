Профессор Челябинского института культуры пропал без вести

Владимир Бычков ушел с рабочего места еще 3 февраля

Профессор Челябинского государственного института культуры Владимир Бычков пропал без вести. Об этом сообщается в паблике волонтерского поискового движения «Легион-СПАС».

«Челябинск! Пропал человек! Бычков Владимир Васильевич, 20.04.1949 года рождения (73 года)», — сообщают волонтеры.

Известно, что Владимир Бычков ушел из здания института культуры на Орджоникидзе, 36А, 3 февраля. С тех пор его местонахождения неизвестно. Из особых примет педагога — нарушение дикции.

Владимир Бычков преподает на кафедре эстрадно-оркестрового творчества. Он является доктором искусствоведения, заслуженным деятелем искусств РФ, баянистом, дирижером, лауреатом международных конкурсов и фестивалей исполнителей в Италии, Германии, Дании, Испании, Швейцарии, Австрии.