Профессор Челябинского института культуры пропал без вести

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Бычков ушел с рабочего места еще 3 февраля

Профессор Челябинского государственного института культуры Владимир Бычков пропал без вести. Об этом сообщается в паблике волонтерского поискового движения «Легион-СПАС».

«Челябинск! Пропал человек! Бычков Владимир Васильевич, 20.04.1949 года рождения (73 года)», — сообщают волонтеры.

Известно, что Владимир Бычков ушел из здания института культуры на Орджоникидзе, 36А, 3 февраля. С тех пор его местонахождения неизвестно. Из особых примет педагога — нарушение дикции.

Владимир Бычков преподает на кафедре эстрадно-оркестрового творчества. Он является доктором искусствоведения, заслуженным деятелем искусств РФ, баянистом, дирижером, лауреатом международных конкурсов и фестивалей исполнителей в Италии, Германии, Дании, Испании, Швейцарии, Австрии.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Профессор Челябинского государственного института культуры Владимир Бычков пропал без вести. Об этом сообщается в паблике волонтерского поискового движения «Легион-СПАС». «Челябинск! Пропал человек! Бычков Владимир Васильевич, 20.04.1949 года рождения (73 года)», — сообщают волонтеры. Известно, что Владимир Бычков ушел из здания института культуры на Орджоникидзе, 36А, 3 февраля. С тех пор его местонахождения неизвестно. Из особых примет педагога — нарушение дикции. Владимир Бычков преподает на кафедре эстрадно-оркестрового творчества. Он является доктором искусствоведения, заслуженным деятелем искусств РФ, баянистом, дирижером, лауреатом международных конкурсов и фестивалей исполнителей в Италии, Германии, Дании, Испании, Швейцарии, Австрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...