22 февраля 2023
21 февраля 2023

Тюменских студентов медицинского вуза готовят к работе в полевых госпиталях

© Служба новостей «URA.RU»
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Студентам объяснили, как работает полевой госпиталь Фото:

Для студентов Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) провели встречу, на которой рассказали о важной роли медиков в оказании помощи при чрезвычайных ситуациях в военное и мирное время. Военной-полевой врач Виктор Сучков также объяснил им особенности работы полевого госпиталя, о чем сообщили в пресс-службе вуза.

«Я рассказываю им самые элементарные вещи: какие бывают формирования, что такое рота, дивизия, бригада, как разворачивается и оснащается полевой госпиталь, как создать там необходимые условия и многое другое» — передают слова Сучкова в пресс-службе университета.

Врач также объяснил студентам, к чему они должны быть готовы в случае отправки в зону чрезвычайной ситуации. В самом вузе дополнили дополнили, что встречи с подобной тематикой будут проводиться и дальше. Следующая подобная лекция пройдет накануне Дня Победы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области создадут военный учебный центр, который будет рекрутировать студентов на военную службу. В частности, там будут обучать саперов. При этом данный проект вызвал большой резонанс среди обучающихся в вузах. По словам инсайдеров агентства, многие восприняли эту новость позитивно, но нашлись и противники данного решения.

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Для студентов Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) провели встречу, на которой рассказали о важной роли медиков в оказании помощи при чрезвычайных ситуациях в военное и мирное время. Военной-полевой врач Виктор Сучков также объяснил им особенности работы полевого госпиталя, о чем сообщили в пресс-службе вуза. «Я рассказываю им самые элементарные вещи: какие бывают формирования, что такое рота, дивизия, бригада, как разворачивается и оснащается полевой госпиталь, как создать там необходимые условия и многое другое» — передают слова Сучкова в пресс-службе университета. Врач также объяснил студентам, к чему они должны быть готовы в случае отправки в зону чрезвычайной ситуации. В самом вузе дополнили дополнили, что встречи с подобной тематикой будут проводиться и дальше. Следующая подобная лекция пройдет накануне Дня Победы. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области создадут военный учебный центр, который будет рекрутировать студентов на военную службу. В частности, там будут обучать саперов. При этом данный проект вызвал большой резонанс среди обучающихся в вузах. По словам инсайдеров агентства, многие восприняли эту новость позитивно, но нашлись и противники данного решения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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