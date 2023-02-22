Тюменских студентов медицинского вуза готовят к работе в полевых госпиталях

23 февраля 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Студентам объяснили, как работает полевой госпиталь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для студентов Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) провели встречу, на которой рассказали о важной роли медиков в оказании помощи при чрезвычайных ситуациях в военное и мирное время. Военной-полевой врач Виктор Сучков также объяснил им особенности работы полевого госпиталя, о чем сообщили в пресс-службе вуза. «Я рассказываю им самые элементарные вещи: какие бывают формирования, что такое рота, дивизия, бригада, как разворачивается и оснащается полевой госпиталь, как создать там необходимые условия и многое другое» — передают слова Сучкова в пресс-службе университета. Врач также объяснил студентам, к чему они должны быть готовы в случае отправки в зону чрезвычайной ситуации. В самом вузе дополнили дополнили, что встречи с подобной тематикой будут проводиться и дальше. Следующая подобная лекция пройдет накануне Дня Победы. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области создадут военный учебный центр, который будет рекрутировать студентов на военную службу. В частности, там будут обучать саперов. При этом данный проект вызвал большой резонанс среди обучающихся в вузах. По словам инсайдеров агентства, многие восприняли эту новость позитивно, но нашлись и противники данного решения.

Для студентов Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) провели встречу, на которой рассказали о важной роли медиков в оказании помощи при чрезвычайных ситуациях в военное и мирное время. Военной-полевой врач Виктор Сучков также объяснил им особенности работы полевого госпиталя, о чем сообщили в пресс-службе вуза. «Я рассказываю им самые элементарные вещи: какие бывают формирования, что такое рота, дивизия, бригада, как разворачивается и оснащается полевой госпиталь, как создать там необходимые условия и многое другое» — передают слова Сучкова в пресс-службе университета. Врач также объяснил студентам, к чему они должны быть готовы в случае отправки в зону чрезвычайной ситуации. В самом вузе дополнили дополнили, что встречи с подобной тематикой будут проводиться и дальше. Следующая подобная лекция пройдет накануне Дня Победы. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области создадут военный учебный центр, который будет рекрутировать студентов на военную службу. В частности, там будут обучать саперов. При этом данный проект вызвал большой резонанс среди обучающихся в вузах. По словам инсайдеров агентства, многие восприняли эту новость позитивно, но нашлись и противники данного решения.