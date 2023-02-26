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В Тюмени резко снизилась вероятность найти работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы стали чаще откликаться на вакансии Фото:

Поиск работы в Тюмени может занять больше времени, так как количество вакансий в компаниях снизилось, а соискатели стали гораздо чаще откликаться на предложения. Об изменениях за последние два месяца рассказали аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру».

«Снижение количества вакансий может быть связано с чрезвычайно активным среди работодателей декабрем: все желающие успели укомплектовать штат <…> Активное поведение среди соискателей — нормальное явление в начале года, так как в декабре люди менее склонны искать или менять работу, предпочитая отложить это до начала года», — передает РБК Тюмень слова экспертов.

По их статистике, прирост откликов составил 51%, а в январе—феврале число вакансий в областной столице снизилось на 16% по сравнению с декабрем. Самыми интересными для потенциальных работников сталии предложения о работе упаковщиком, продавцом или администратором.

Ранее URA.RU сообщало, что темпы борьбы с безработицей в Тюменской области упали. Таким образом работу тюменских властей оценили в рейтинге регионов РФ, где их поставили на 41 место в списке. При этом в 2021 году позиция была выше на десятки пунктов.

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Поиск работы в Тюмени может занять больше времени, так как количество вакансий в компаниях снизилось, а соискатели стали гораздо чаще откликаться на предложения. Об изменениях за последние два месяца рассказали аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру». «Снижение количества вакансий может быть связано с чрезвычайно активным среди работодателей декабрем: все желающие успели укомплектовать штат <…> Активное поведение среди соискателей — нормальное явление в начале года, так как в декабре люди менее склонны искать или менять работу, предпочитая отложить это до начала года», — передает РБК Тюмень слова экспертов. По их статистике, прирост откликов составил 51%, а в январе—феврале число вакансий в областной столице снизилось на 16% по сравнению с декабрем. Самыми интересными для потенциальных работников сталии предложения о работе упаковщиком, продавцом или администратором. Ранее URA.RU сообщало, что темпы борьбы с безработицей в Тюменской области упали. Таким образом работу тюменских властей оценили в рейтинге регионов РФ, где их поставили на 41 место в списке. При этом в 2021 году позиция была выше на десятки пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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