В Тюмени резко снизилась вероятность найти работу

27 февраля 2023 в 07:33 Размер текста - 17 +

Тюменцы стали чаще откликаться на вакансии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Поиск работы в Тюмени может занять больше времени, так как количество вакансий в компаниях снизилось, а соискатели стали гораздо чаще откликаться на предложения. Об изменениях за последние два месяца рассказали аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру». «Снижение количества вакансий может быть связано с чрезвычайно активным среди работодателей декабрем: все желающие успели укомплектовать штат <…> Активное поведение среди соискателей — нормальное явление в начале года, так как в декабре люди менее склонны искать или менять работу, предпочитая отложить это до начала года», — передает РБК Тюмень слова экспертов. По их статистике, прирост откликов составил 51%, а в январе—феврале число вакансий в областной столице снизилось на 16% по сравнению с декабрем. Самыми интересными для потенциальных работников сталии предложения о работе упаковщиком, продавцом или администратором. Ранее URA.RU сообщало, что темпы борьбы с безработицей в Тюменской области упали. Таким образом работу тюменских властей оценили в рейтинге регионов РФ, где их поставили на 41 место в списке. При этом в 2021 году позиция была выше на десятки пунктов.

Поиск работы в Тюмени может занять больше времени, так как количество вакансий в компаниях снизилось, а соискатели стали гораздо чаще откликаться на предложения. Об изменениях за последние два месяца рассказали аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру». «Снижение количества вакансий может быть связано с чрезвычайно активным среди работодателей декабрем: все желающие успели укомплектовать штат <…> Активное поведение среди соискателей — нормальное явление в начале года, так как в декабре люди менее склонны искать или менять работу, предпочитая отложить это до начала года», — передает РБК Тюмень слова экспертов. По их статистике, прирост откликов составил 51%, а в январе—феврале число вакансий в областной столице снизилось на 16% по сравнению с декабрем. Самыми интересными для потенциальных работников сталии предложения о работе упаковщиком, продавцом или администратором. Ранее URA.RU сообщало, что темпы борьбы с безработицей в Тюменской области упали. Таким образом работу тюменских властей оценили в рейтинге регионов РФ, где их поставили на 41 место в списке. При этом в 2021 году позиция была выше на десятки пунктов.