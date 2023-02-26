26 февраля 2023

Курганцев зовут служить на Сахалин за 400 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон ТВВИКУ. Тюмень, автомат, калашников, ак, военный
Курганцев приглашают стать военными на Сахалине Фото:

Жителей Курганской области приглашают стать военнослужащими по контракту с окладом до 400 тысяч рублей на территории Сахалинской области. Вакансия появилась на сайте объявлений по поиску работы.

«Военнослужащий по контракту. Ежемесячная выплата: от 190 000 до 400 000 рублей. Оплата переезда на территорию Сахалинской области», — сообщается на сайте HeadHunter. От кандидатов ждут наличия среднего образования и годности к военной службе категорий А или Б с незначительными ограничениями.

Тем, кто решится на переезд, обещают единовременную выплату в размере 495 тысяч. Также среди преимуществ названы до 75 дней отпуска, бесплатная высококачественная медицина и компенсация найма жилья. Кроме этого, гарантируется трудоустройство супруги.

Ключевыми навыками для кандидатов названы умение работать в коллективе, а также в условиях многозадачности. Если военнослужащий получит ранение или травму, ему выплатят компенсацию от 3 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что курганских сварщиков ждут на газопроводах ЯНАО. За прокладку и ремонт газовых труб на Севере вахтовых методом им обещают до 330 тысяч рублей.

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Жителей Курганской области приглашают стать военнослужащими по контракту с окладом до 400 тысяч рублей на территории Сахалинской области. Вакансия появилась на сайте объявлений по поиску работы. «Военнослужащий по контракту. Ежемесячная выплата: от 190 000 до 400 000 рублей. Оплата переезда на территорию Сахалинской области», — сообщается на сайте HeadHunter. От кандидатов ждут наличия среднего образования и годности к военной службе категорий А или Б с незначительными ограничениями. Тем, кто решится на переезд, обещают единовременную выплату в размере 495 тысяч. Также среди преимуществ названы до 75 дней отпуска, бесплатная высококачественная медицина и компенсация найма жилья. Кроме этого, гарантируется трудоустройство супруги. Ключевыми навыками для кандидатов названы умение работать в коллективе, а также в условиях многозадачности. Если военнослужащий получит ранение или травму, ему выплатят компенсацию от 3 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что курганских сварщиков ждут на газопроводах ЯНАО. За прокладку и ремонт газовых труб на Севере вахтовых методом им обещают до 330 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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