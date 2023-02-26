Курганцев зовут служить на Сахалин за 400 тысяч рублей

27 февраля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Курганцев приглашают стать военными на Сахалине Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителей Курганской области приглашают стать военнослужащими по контракту с окладом до 400 тысяч рублей на территории Сахалинской области. Вакансия появилась на сайте объявлений по поиску работы. «Военнослужащий по контракту. Ежемесячная выплата: от 190 000 до 400 000 рублей. Оплата переезда на территорию Сахалинской области», — сообщается на сайте HeadHunter. От кандидатов ждут наличия среднего образования и годности к военной службе категорий А или Б с незначительными ограничениями. Тем, кто решится на переезд, обещают единовременную выплату в размере 495 тысяч. Также среди преимуществ названы до 75 дней отпуска, бесплатная высококачественная медицина и компенсация найма жилья. Кроме этого, гарантируется трудоустройство супруги. Ключевыми навыками для кандидатов названы умение работать в коллективе, а также в условиях многозадачности. Если военнослужащий получит ранение или травму, ему выплатят компенсацию от 3 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что курганских сварщиков ждут на газопроводах ЯНАО. За прокладку и ремонт газовых труб на Севере вахтовых методом им обещают до 330 тысяч рублей.

Жителей Курганской области приглашают стать военнослужащими по контракту с окладом до 400 тысяч рублей на территории Сахалинской области. Вакансия появилась на сайте объявлений по поиску работы. «Военнослужащий по контракту. Ежемесячная выплата: от 190 000 до 400 000 рублей. Оплата переезда на территорию Сахалинской области», — сообщается на сайте HeadHunter. От кандидатов ждут наличия среднего образования и годности к военной службе категорий А или Б с незначительными ограничениями. Тем, кто решится на переезд, обещают единовременную выплату в размере 495 тысяч. Также среди преимуществ названы до 75 дней отпуска, бесплатная высококачественная медицина и компенсация найма жилья. Кроме этого, гарантируется трудоустройство супруги. Ключевыми навыками для кандидатов названы умение работать в коллективе, а также в условиях многозадачности. Если военнослужащий получит ранение или травму, ему выплатят компенсацию от 3 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что курганских сварщиков ждут на газопроводах ЯНАО. За прокладку и ремонт газовых труб на Севере вахтовых методом им обещают до 330 тысяч рублей.