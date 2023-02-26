26 февраля 2023

В Кургане школьников перевели на дистанционное обучение

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Дистанционное обучение для школьников ввели из-за непогоды Фото:

В Кургане занятия у школьников, которые учатся в первую смену, 28 февраля будут проходить в дистанционном формате. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Кургана Елена Ситникова.

«Непогода не утихает. Поэтому в связи со снегопадом, сильным ветром и снежными заносами на дорогах приняли решение, что первая смена завтра будет учиться в дистанционном режиме. По обучению второй смены сообщим вам дополнительно. Берегите себя!» — написала Ситникова.

Ранее из-за непогоды Ситникова и другие представители власти призывали жителей региона воздержатся от дальних поездок и прогулок. Также ожидается, что 28 февраля в регионе может потеплеть до +3 градусов, и из-за этого пройдет ледяной дождь.

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В Кургане занятия у школьников, которые учатся в первую смену, 28 февраля будут проходить в дистанционном формате. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Непогода не утихает. Поэтому в связи со снегопадом, сильным ветром и снежными заносами на дорогах приняли решение, что первая смена завтра будет учиться в дистанционном режиме. По обучению второй смены сообщим вам дополнительно. Берегите себя!» — написала Ситникова. Ранее из-за непогоды Ситникова и другие представители власти призывали жителей региона воздержатся от дальних поездок и прогулок. Также ожидается, что 28 февраля в регионе может потеплеть до +3 градусов, и из-за этого пройдет ледяной дождь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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