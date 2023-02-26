В Кургане школьников перевели на дистанционное обучение

27 февраля 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Дистанционное обучение для школьников ввели из-за непогоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане занятия у школьников, которые учатся в первую смену, 28 февраля будут проходить в дистанционном формате. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Непогода не утихает. Поэтому в связи со снегопадом, сильным ветром и снежными заносами на дорогах приняли решение, что первая смена завтра будет учиться в дистанционном режиме. По обучению второй смены сообщим вам дополнительно. Берегите себя!» — написала Ситникова. Ранее из-за непогоды Ситникова и другие представители власти призывали жителей региона воздержатся от дальних поездок и прогулок. Также ожидается, что 28 февраля в регионе может потеплеть до +3 градусов, и из-за этого пройдет ледяной дождь.

В Кургане занятия у школьников, которые учатся в первую смену, 28 февраля будут проходить в дистанционном формате. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Непогода не утихает. Поэтому в связи со снегопадом, сильным ветром и снежными заносами на дорогах приняли решение, что первая смена завтра будет учиться в дистанционном режиме. По обучению второй смены сообщим вам дополнительно. Берегите себя!» — написала Ситникова. Ранее из-за непогоды Ситникова и другие представители власти призывали жителей региона воздержатся от дальних поездок и прогулок. Также ожидается, что 28 февраля в регионе может потеплеть до +3 градусов, и из-за этого пройдет ледяной дождь.