26 февраля 2023
25 февраля 2023

В Курганской области пройдет ледяной дождь

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Гололед. Курган , снег, лед, погода, гололед, зима
В регионе может потеплеть до +3 градусов Фото:

В Курганской области, по прогнозу синоптиков, в отдельных районах региона пройдет ледяной дождь. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«28 февраля. В отдельных районах гололедные явления (гололед, ледяной дождь)», — указано на сайте.

По данным синоптиков, 28 февраля в регионе днем может потеплеть до +3 градусов. Ночью температура воздуха может опуститься до -7 градусов. Ожидается, что скорость ветра в этот день может достичь 11 метров в секунду, а порывы — 17 метров в секунду. В следующие дни, по прогнозу, в регион вернется минусовая температура.

Ранее сообщалось, что 27 февраля в регионе может потеплеть до 0 градусов. Также ожидалось, что выпадет небольшой, местами умеренный, снег.

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В Курганской области, по прогнозу синоптиков, в отдельных районах региона пройдет ледяной дождь. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «28 февраля. В отдельных районах гололедные явления (гололед, ледяной дождь)», — указано на сайте. По данным синоптиков, 28 февраля в регионе днем может потеплеть до +3 градусов. Ночью температура воздуха может опуститься до -7 градусов. Ожидается, что скорость ветра в этот день может достичь 11 метров в секунду, а порывы — 17 метров в секунду. В следующие дни, по прогнозу, в регион вернется минусовая температура. Ранее сообщалось, что 27 февраля в регионе может потеплеть до 0 градусов. Также ожидалось, что выпадет небольшой, местами умеренный, снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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