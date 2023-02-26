В Курганской области пройдет ледяной дождь

27 февраля 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

В регионе может потеплеть до +3 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области, по прогнозу синоптиков, в отдельных районах региона пройдет ледяной дождь. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «28 февраля. В отдельных районах гололедные явления (гололед, ледяной дождь)», — указано на сайте. По данным синоптиков, 28 февраля в регионе днем может потеплеть до +3 градусов. Ночью температура воздуха может опуститься до -7 градусов. Ожидается, что скорость ветра в этот день может достичь 11 метров в секунду, а порывы — 17 метров в секунду. В следующие дни, по прогнозу, в регион вернется минусовая температура. Ранее сообщалось, что 27 февраля в регионе может потеплеть до 0 градусов. Также ожидалось, что выпадет небольшой, местами умеренный, снег.

В Курганской области, по прогнозу синоптиков, в отдельных районах региона пройдет ледяной дождь. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «28 февраля. В отдельных районах гололедные явления (гололед, ледяной дождь)», — указано на сайте. По данным синоптиков, 28 февраля в регионе днем может потеплеть до +3 градусов. Ночью температура воздуха может опуститься до -7 градусов. Ожидается, что скорость ветра в этот день может достичь 11 метров в секунду, а порывы — 17 метров в секунду. В следующие дни, по прогнозу, в регион вернется минусовая температура. Ранее сообщалось, что 27 февраля в регионе может потеплеть до 0 градусов. Также ожидалось, что выпадет небольшой, местами умеренный, снег.