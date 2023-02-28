28 февраля 2023
27 февраля 2023

Житель ЯНАО убил мать, нанеся ей 99 ударов ножом в грудь

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Абызову в Басманном суде. Москва , осужденный, решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, наручники
У обвиняемого подтвердили наличие психического расстройства. Фото:

Житель Салехарда (ЯНАО) убил 82-летнюю мать, нанеся ей 99 ударов ножом в грудь. Как сообщается на сайте СКР по ЯНАО, у мужчины подтвердили наличие психического расстройства.

«В Салехарде 28 ноября 2022 года мужчина, 1974 года рождения, в ходе ссоры с матерью, нанес 82-летней женщине не менее 99 ударов ножом в область грудной клетки. После совершения убийства обвиняемый самостоятельно сообщил в правоохранительные органы о произошедшем», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила наличие у него психического расстройства. Уголовное дело передано в суд. Мужчину будут судить по статье 105 ч.2 УК РФ за убийство, совершенное с особой жестокостью, лица, находящегося в беспомощном состоянии.

Ранее URA.RU сообщало, что житель села Халясавэй в ЯНАО убил бабушку. Он находился в алкогольном опьянении, когда поссорился с пожилой женщиной и ударил ее деревянным бруском.

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Житель Салехарда (ЯНАО) убил 82-летнюю мать, нанеся ей 99 ударов ножом в грудь. Как сообщается на сайте СКР по ЯНАО, у мужчины подтвердили наличие психического расстройства. «В Салехарде 28 ноября 2022 года мужчина, 1974 года рождения, в ходе ссоры с матерью, нанес 82-летней женщине не менее 99 ударов ножом в область грудной клетки. После совершения убийства обвиняемый самостоятельно сообщил в правоохранительные органы о произошедшем», — говорится в сообщении. В отношении мужчины была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила наличие у него психического расстройства. Уголовное дело передано в суд. Мужчину будут судить по статье 105 ч.2 УК РФ за убийство, совершенное с особой жестокостью, лица, находящегося в беспомощном состоянии. Ранее URA.RU сообщало, что житель села Халясавэй в ЯНАО убил бабушку. Он находился в алкогольном опьянении, когда поссорился с пожилой женщиной и ударил ее деревянным бруском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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