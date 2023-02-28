Житель ЯНАО убил мать, нанеся ей 99 ударов ножом в грудь

01 марта 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

У обвиняемого подтвердили наличие психического расстройства. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Салехарда (ЯНАО) убил 82-летнюю мать, нанеся ей 99 ударов ножом в грудь. Как сообщается на сайте СКР по ЯНАО, у мужчины подтвердили наличие психического расстройства. «В Салехарде 28 ноября 2022 года мужчина, 1974 года рождения, в ходе ссоры с матерью, нанес 82-летней женщине не менее 99 ударов ножом в область грудной клетки. После совершения убийства обвиняемый самостоятельно сообщил в правоохранительные органы о произошедшем», — говорится в сообщении. В отношении мужчины была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила наличие у него психического расстройства. Уголовное дело передано в суд. Мужчину будут судить по статье 105 ч.2 УК РФ за убийство, совершенное с особой жестокостью, лица, находящегося в беспомощном состоянии. Ранее URA.RU сообщало, что житель села Халясавэй в ЯНАО убил бабушку. Он находился в алкогольном опьянении, когда поссорился с пожилой женщиной и ударил ее деревянным бруском.

Житель Салехарда (ЯНАО) убил 82-летнюю мать, нанеся ей 99 ударов ножом в грудь. Как сообщается на сайте СКР по ЯНАО, у мужчины подтвердили наличие психического расстройства. «В Салехарде 28 ноября 2022 года мужчина, 1974 года рождения, в ходе ссоры с матерью, нанес 82-летней женщине не менее 99 ударов ножом в область грудной клетки. После совершения убийства обвиняемый самостоятельно сообщил в правоохранительные органы о произошедшем», — говорится в сообщении. В отношении мужчины была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила наличие у него психического расстройства. Уголовное дело передано в суд. Мужчину будут судить по статье 105 ч.2 УК РФ за убийство, совершенное с особой жестокостью, лица, находящегося в беспомощном состоянии. Ранее URA.RU сообщало, что житель села Халясавэй в ЯНАО убил бабушку. Он находился в алкогольном опьянении, когда поссорился с пожилой женщиной и ударил ее деревянным бруском.