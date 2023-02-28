Тюменец изнасиловал жену знакомого, пока тот был на работе

01 марта 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Пьяный житель Тюменской области изнасиловал жену приятеля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исетский районный суд Тюменской области взял под стражу мужчину, обвиняемого в изнасиловании жены своего знакомого. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Взят под стражу 47-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании. Как стало известно из представленных суду материалов, 25 февраля мужчина в ходе распития спиртного изнасиловал 31-летнюю женщину, которая является женой его знакомого, пока тот был на работе», —сказано в сообщении пресс-службы. Мужчина вину отрицает. На данный момент он находится под стражей. Ранее URA.RU сообщало о том, как тюменец изнасиловал 19-летнюю девушку, после чего угрожал распространить позорящие тюменку сведения и вымогал деньги. За отказ платить преступник опозорил девушку в интернете.

Исетский районный суд Тюменской области взял под стражу мужчину, обвиняемого в изнасиловании жены своего знакомого. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Взят под стражу 47-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании. Как стало известно из представленных суду материалов, 25 февраля мужчина в ходе распития спиртного изнасиловал 31-летнюю женщину, которая является женой его знакомого, пока тот был на работе», —сказано в сообщении пресс-службы. Мужчина вину отрицает. На данный момент он находится под стражей. Ранее URA.RU сообщало о том, как тюменец изнасиловал 19-летнюю девушку, после чего угрожал распространить позорящие тюменку сведения и вымогал деньги. За отказ платить преступник опозорил девушку в интернете.