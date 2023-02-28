28 февраля 2023

Тюменец изнасиловал жену знакомого, пока тот был на работе

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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, домашнее насилие, бытовое убийство, удушье
Пьяный житель Тюменской области изнасиловал жену приятеля Фото:

Исетский районный суд Тюменской области взял под стражу мужчину, обвиняемого в изнасиловании жены своего знакомого. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Взят под стражу 47-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании. Как стало известно из представленных суду материалов, 25 февраля мужчина в ходе распития спиртного изнасиловал 31-летнюю женщину, которая является женой его знакомого, пока тот был на работе», —сказано в сообщении пресс-службы.

Мужчина вину отрицает. На данный момент он находится под стражей.

Ранее URA.RU сообщало о том, как тюменец изнасиловал 19-летнюю девушку, после чего угрожал распространить позорящие тюменку сведения и вымогал деньги. За отказ платить преступник опозорил девушку в интернете.

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Исетский районный суд Тюменской области взял под стражу мужчину, обвиняемого в изнасиловании жены своего знакомого. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Взят под стражу 47-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании. Как стало известно из представленных суду материалов, 25 февраля мужчина в ходе распития спиртного изнасиловал 31-летнюю женщину, которая является женой его знакомого, пока тот был на работе», —сказано в сообщении пресс-службы. Мужчина вину отрицает. На данный момент он находится под стражей. Ранее URA.RU сообщало о том, как тюменец изнасиловал 19-летнюю девушку, после чего угрожал распространить позорящие тюменку сведения и вымогал деньги. За отказ платить преступник опозорил девушку в интернете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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