Ждать первых весенних луж и потопов в 2023 году тюменцам стоит уже с 6 марта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В первые выходные марта 2023 года в Тюмени придет последнее в этом сезоне похолодание. Об этом сообщают синоптики центра «Фобос» на сайте «Метеовести».

«К вечеру пятницы, 3 марта, температура начнет постепенно опускаться и достигнет нижнего пика в ночь на субботу, 4 марта. Столбики термометров достигнут -18 градусов, после этого в Тюмени начнется настоящая весна», — сообщает «Фобос».

В течение следующей недели температура поднимется до плюсовых отметок, уверены синоптики. Еще одной холодной ночи стоит ждать во вторник, 7 марта, но до субботней отметки термометры не доберутся. А вот солнечных дней придется еще подождать: облачность рассеется только к 13 марта.

Ранее URA.RU рассказало, что погода влияет не только на настроение Тюменцев и проходимость городских улиц. В местном такси при формировании тарифов так же ориентируются на погодные изменения.