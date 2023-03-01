01 марта 2023
28 февраля 2023

В первые выходные марта в Тюмени в последний раз похолодает перед весенней оттепелью. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег и грязь на дорогах и во дворах города Курган, лужа, наледь на тротуаре, оттепель, ноги
Ждать первых весенних луж и потопов в 2023 году тюменцам стоит уже с 6 марта Фото:

В первые выходные марта 2023 года в Тюмени придет последнее в этом сезоне похолодание. Об этом сообщают синоптики центра «Фобос» на сайте «Метеовести».

«К вечеру пятницы, 3 марта, температура начнет постепенно опускаться и достигнет нижнего пика в ночь на субботу, 4 марта. Столбики термометров достигнут -18 градусов, после этого в Тюмени начнется настоящая весна», — сообщает «Фобос».

В течение следующей недели температура поднимется до плюсовых отметок, уверены синоптики. Еще одной холодной ночи стоит ждать во вторник, 7 марта, но до субботней отметки термометры не доберутся. А вот солнечных дней придется еще подождать: облачность рассеется только к 13 марта.

Ранее URA.RU рассказало, что погода влияет не только на настроение Тюменцев и проходимость городских улиц. В местном такси при формировании тарифов так же ориентируются на погодные изменения.

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В первые выходные марта 2023 года в Тюмени придет последнее в этом сезоне похолодание. Об этом сообщают синоптики центра «Фобос» на сайте «Метеовести». «К вечеру пятницы, 3 марта, температура начнет постепенно опускаться и достигнет нижнего пика в ночь на субботу, 4 марта. Столбики термометров достигнут -18 градусов, после этого в Тюмени начнется настоящая весна», — сообщает «Фобос». В течение следующей недели температура поднимется до плюсовых отметок, уверены синоптики. Еще одной холодной ночи стоит ждать во вторник, 7 марта, но до субботней отметки термометры не доберутся. А вот солнечных дней придется еще подождать: облачность рассеется только к 13 марта. Ранее URA.RU рассказало, что погода влияет не только на настроение Тюменцев и проходимость городских улиц. В местном такси при формировании тарифов так же ориентируются на погодные изменения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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