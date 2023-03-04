В Тюменской области собака провалилась в колодец

В поселке Березняковский (Тюменская область) в открытый колодец провалилась собака. Ее достали из коллектора рабочие цеха водоотведения. Об этом сообщает компания «Росводоканал Тюмень»
«Собака провалилась в открытый колодец. Животное уцелело, передано хозяину. Подобные случаи связаны с воровством крышек канализационных люков», — рассказали «Тюменской линии» представители «Росводоканал Тюмень».
По словам специалистов компании, в прошлом году из системы водоотведения специалистами были извлечены разного рода предметы. Представители компании достали тогда лестницу, одеяло, лопату, запчасти от автомобиля, части мангала, мяч, мобильные телефоны, детские игрушки.
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