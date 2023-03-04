04 марта 2023
03 марта 2023

В Тюменской области собака провалилась в колодец

© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр ул Куйбышева. Курган, ремонт коллектора, крышка люка
В Тюменской области из коллектора достали собаку Фото:

В поселке Березняковский (Тюменская область) в открытый колодец провалилась собака. Ее достали из коллектора рабочие цеха водоотведения. Об этом сообщает компания «Росводоканал Тюмень»

«Собака провалилась в открытый колодец. Животное уцелело, передано хозяину. Подобные случаи связаны с воровством крышек канализационных люков», — рассказали «Тюменской линии» представители «Росводоканал Тюмень».

По словам специалистов компании, в прошлом году из системы водоотведения специалистами были извлечены разного рода предметы. Представители компании достали тогда лестницу, одеяло, лопату, запчасти от автомобиля, части мангала, мяч, мобильные телефоны, детские игрушки.

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В поселке Березняковский (Тюменская область) в открытый колодец провалилась собака. Ее достали из коллектора рабочие цеха водоотведения. Об этом сообщает компания «Росводоканал Тюмень» «Собака провалилась в открытый колодец. Животное уцелело, передано хозяину. Подобные случаи связаны с воровством крышек канализационных люков», — рассказали «Тюменской линии» представители «Росводоканал Тюмень». По словам специалистов компании, в прошлом году из системы водоотведения специалистами были извлечены разного рода предметы. Представители компании достали тогда лестницу, одеяло, лопату, запчасти от автомобиля, части мангала, мяч, мобильные телефоны, детские игрушки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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