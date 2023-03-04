В Тюменской области собака провалилась в колодец

В Тюменской области из коллектора достали собаку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В поселке Березняковский (Тюменская область) в открытый колодец провалилась собака. Ее достали из коллектора рабочие цеха водоотведения. Об этом сообщает компания «Росводоканал Тюмень»

«Собака провалилась в открытый колодец. Животное уцелело, передано хозяину. Подобные случаи связаны с воровством крышек канализационных люков», — рассказали «Тюменской линии» представители «Росводоканал Тюмень».

По словам специалистов компании, в прошлом году из системы водоотведения специалистами были извлечены разного рода предметы. Представители компании достали тогда лестницу, одеяло, лопату, запчасти от автомобиля, части мангала, мяч, мобильные телефоны, детские игрушки.