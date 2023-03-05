Тюменцев зовут работать топ-риелтором на юг за зарплату в пять раз больше местной

Тюменцев зовут работать в Новороссийск риелтором элитной недвижимости за зарплату от 300 тысяч рублей

06 марта 2023 в 06:02 Размер текста - 17 +

Тюменцев зазывают работать у Черного моря Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменской области ищут менеджера по работе с элитными объектами в Новороссийске. Новому работнику предоставят возможность переехать на юг и получать зарплату в 300 тысяч рублей. Это в пять раз больше средней региональной зарплаты в 60 тысяч рублей, о чем ранее сообщили в Росстате. Вакансия с предложением опубликована на онлайн-сервисе для поиска работы hh.ru. «Международная компания в связи с расширением приглашает менеджера по работе с элитными объектами в город Новороссийск. На должности зарплата будет от 300 тысяч рублей на руки», — указано в объявлении. В условиях указана возможность релокации в города присутствия и пятидневная рабочая неделя с графиком от 08:30 до 18:00. Ранее URA.RU сообщало, что тюменская компания готова платить риелтору по продажам эксклюзивной недвижимости в городе до полумиллиона рублей. В качестве требований там заявили опыт работы у кандидата от 3 до 6 лет и навыки прямых продаж.

В Тюменской области ищут менеджера по работе с элитными объектами в Новороссийске. Новому работнику предоставят возможность переехать на юг и получать зарплату в 300 тысяч рублей. Это в пять раз больше средней региональной зарплаты в 60 тысяч рублей, о чем ранее сообщили в Росстате. Вакансия с предложением опубликована на онлайн-сервисе для поиска работы hh.ru. «Международная компания в связи с расширением приглашает менеджера по работе с элитными объектами в город Новороссийск. На должности зарплата будет от 300 тысяч рублей на руки», — указано в объявлении. В условиях указана возможность релокации в города присутствия и пятидневная рабочая неделя с графиком от 08:30 до 18:00. Ранее URA.RU сообщало, что тюменская компания готова платить риелтору по продажам эксклюзивной недвижимости в городе до полумиллиона рублей. В качестве требований там заявили опыт работы у кандидата от 3 до 6 лет и навыки прямых продаж.