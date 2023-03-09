На закрытый Чеховский мост выехал первый замглавы Кургана. Фото

10 марта 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

Зам курганского мэра проверил, как идет ремонт Чеховского моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый заместитель главы Кургана Павел Каргаполов проверил, как идет ремонт Чеховского моста, закрытого для транспорта. Информация об этом опубликована 10 марта на официальном сайте мэрии. «В рамках выездного совещания ремонт проинспектировали первый заместитель главы города Павел Каргаполов, директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков, представители управления дорожного хозяйства и благоустройства. <…> На Чеховском путепроводе идут демонтажные работы. Частично подрядчик приступил к вскрытию асфальта Затем будет производиться вырубка деформационных швов», — указано в опубликованном сообщении. Подрядчик согласовал с компанией «РЖД» предоставления «глухих окон». Это нужно, что провести работы по омоноличиванию консольной части и нанести защитный слой на низ моста. Также проверили ремонт Бурово-Петровского моста. Рабочие демонтируют тротуары, барьеры и перила. Ранее URA.RU писало, что Чеховский путепровод был полностью закрыт для движения 4 марта. Ремонт здесь начали 15 февраля. Павел Каргаполов (в центре) проверил ремонты городских мостов Фото с официального сайта администрации Кургана На объекте идут демонтажные работы Фото с официального сайта администрации Кургана Ремонтировать Чеховский мост начали в середине февраля Фото с официального сайта администрации Кургана

Первый заместитель главы Кургана Павел Каргаполов проверил, как идет ремонт Чеховского моста, закрытого для транспорта. Информация об этом опубликована 10 марта на официальном сайте мэрии. «В рамках выездного совещания ремонт проинспектировали первый заместитель главы города Павел Каргаполов, директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков, представители управления дорожного хозяйства и благоустройства. <…> На Чеховском путепроводе идут демонтажные работы. Частично подрядчик приступил к вскрытию асфальта Затем будет производиться вырубка деформационных швов», — указано в опубликованном сообщении. Подрядчик согласовал с компанией «РЖД» предоставления «глухих окон». Это нужно, что провести работы по омоноличиванию консольной части и нанести защитный слой на низ моста. Также проверили ремонт Бурово-Петровского моста. Рабочие демонтируют тротуары, барьеры и перила. Ранее URA.RU писало, что Чеховский путепровод был полностью закрыт для движения 4 марта. Ремонт здесь начали 15 февраля.