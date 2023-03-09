В Свердловскстате раскрыли самые убыточные сферы бизнеса Курганской области

Свердловскстат: 100% гостиниц и предприятий общепита в Курганской области признаны убыточными по итогу 2022 года

10 марта 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

В Свердловскстате раскрыли самые убыточные сферы экономики Зауралья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По итогам прошлого года гостиничный бизнес и предприятия общепита Курганской области в стопроцентном объеме признаны убыточными. Кроме того, больше половины организаций, занятых в сфере операций с недвижимым имуществом, не показали прибыль в отчетном периоде, сообщили в Свердловскстате. «Прибыль и убыток организаций по видам экономической деятельности (январь—декабрь 2022 г.). Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, доля убыточных организаций: 100%. Убыток: 12 млн рублей. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, доля убыточных организаций: 66,7%. Убыток: 56,2 млн рублей», — указано в опубликованном документе. О том, что 100% курганские кафе, рестораны и гостиницы сработали в убыток, URA.RU писало также в 2021 году. Тогда, наряду с уже перечисленными производствами, убыточными были признаны также компании сферы здравоохранения Зауралья.

По итогам прошлого года гостиничный бизнес и предприятия общепита Курганской области в стопроцентном объеме признаны убыточными. Кроме того, больше половины организаций, занятых в сфере операций с недвижимым имуществом, не показали прибыль в отчетном периоде, сообщили в Свердловскстате. «Прибыль и убыток организаций по видам экономической деятельности (январь—декабрь 2022 г.). Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, доля убыточных организаций: 100%. Убыток: 12 млн рублей. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, доля убыточных организаций: 66,7%. Убыток: 56,2 млн рублей», — указано в опубликованном документе. О том, что 100% курганские кафе, рестораны и гостиницы сработали в убыток, URA.RU писало также в 2021 году. Тогда, наряду с уже перечисленными производствами, убыточными были признаны также компании сферы здравоохранения Зауралья.