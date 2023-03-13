Губернатор Шумков попросил у МЧС России вертолет

Для Курганской области зарезервировали вертолет МИ-8 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил у МЧС России вертолет для тушения пожаров. Министерство это обращение поддержало, рассказал и. о. директора департамента директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Олег Поршаков во время прямого эфира. Трансляция шла в официальной группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Обращение губернатора Курганской области о привлечении к нам в апреле и мае [авиации] МЧС России поддержало. Нам уже зарезервирован борт МИ-8 от Красноярского авиационно-спасательного центра», — сообщил во время эфира Поршаков. Сейчас на рассмотрении находятся документы по предоставлению области инженерной машины разграждения.

Ранее URA.RU писало, что во время лесных пожаров весной прошлого года в Курганской области работала авиация. В борьбе с пожарами участвовали более 700 человек и 140 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 и самолет амфибия Бе-200 от авиации МЧС России.