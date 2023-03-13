От губернатора Шумкова ждут реакции на транспортную реформу

Политолог Гагарин: курганский губернатор должен вмешаться в ситуацию с транспортной реформой

Эксперты ждут, что курганский губернатор отреагируют на транспортную реформу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

От губернатора Курганской области Вадима Шумкова ожидают, что он выскажет свое мнение по поводу транспортной реформы, которая сейчас проходит в Кургане. Такое мнение руководителя Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолия Гагарина опубликовано в telegram-канале «ПолитологОрлов».

«Думаю, что [Шумков] должен выразить свое мнение и правильно отреагировать на ситуацию. Если там есть за что покритиковать, то он должен вмешаться и выразить свое отношение к тому, как проходит транспортная реформа. Чаще всего опытные губернаторы в таких ситуациях выступают на стороне населения и критикуют городскую власть, даже если это их ставленники. Это законы политической риторики», — приводит telegram-канал мнение Гагарина.

Эксперт добавляет, что реформы сопряжены с неудобствами. И население реагирует на них отрицательно. Плюс возникает проблема в недоинформированности жителей. «С этой проблемой городской власти тоже что-то стоит делать. И часто благие планы при недостаточной информированности могут приобрести негативный оттенок. В такой ситуации это влияет и на городскую, и на областную власть», — считает Гагарин.

В пресс-службе правительства Курганской области агентству заявили, что не комментируют подобные высказывания. А транспортную реформу проводит администрация города.

Ранее URA.RU писало, что мэрию Кургана заставляют отчитаться перед депутатами по транспортной реформе. Реформа, в рамках которой 40 новых автобусных маршрутов постепенно заменят 51 старый, началась в Кургане в январе 2023 года. Горожане в первую неделю оставили сотни жалоб, связанных с реформой. Жители города, в том числе, посвящали реформе стихи и песню. При этом, по словам властей, у представителей профсоюзных организаций заводов не было нареканий по реформе.