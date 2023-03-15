Энергетический гигант в Челябинске судится с оборонным заводом Роскосмоса

Газовики подали второй иск к заводу «Златмаш» в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Новатэк-Челябинск» подала иск к АО «Златмаш» в Златоусте, входящем в структуру Роскосмоса. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма документ зарегистрирован 15 марта.

«Истцом выступает ООО «Новатэк-Челябинск». Ответчик по иску АО «Златоустовский машиностроительный завод», — уточнил арбитражный суд региона на сайте.

Сумма по иску составляет 30,7 млн рублей. Другие подробности в настоящий момент отсутствуют. В 2023 году «Новатэк» с машзаводом Златоуста начал уже второй процесс. Иск в рамках первого был подан 7 февраля. Его сумма составила почти 31 млн рублей. Претензии были связаны с долгом за поставленный в течение ноября 2022 года газ.

Газовики начали серию процессов с предприятиями-должниками. Так, 9 марта, иск на 93 млн рублей был подан против машзавода Миасса.

В компании «Новатэк-Челябинск» к моменту публикации запрос URA.RU оставили без ответа. Также тему не прокомментировали в пресс-службе завода «Златмаш». В структуре Роскосмоса предприятие занимается выпуском военной продукции и изделий гражданского назначения, в частности, электроплит «Мечта».