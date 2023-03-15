В Курганской области завершат строительство нового завода

В Катайске (Курганская область) в ближайшее время завершат работы на новом заводе сухих строительных смесей. Об этом сообщил губернатор области Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)»
«В ближайшее время завершаем и вводим в эксплуатацию в Катайске завод по производству сухих строительных смесей с общим объемом инвестиций 90 млн рублей, с созданием 20 новых рабочих мест», — пишет Шумков в посте.
Губернатор также рассказал о том, что под Катайском продолжат строительство грибной фермы. В этот проект введено более двух миллиардов рублей инвестиций. «Проекты развития с поставкой нового оборудования и вводом новых рабочих мест реализует и предприятие по производству медицинских изделий. Общий объем инвестиций почти 75 млн рублей, и более 100 новых рабочих мест», — указано в telegram-канале курганского губернатора.
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