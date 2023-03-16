В Тюмени ребенок обвинил отчима в домогательствах, когда он решил уйти из семьи

17 марта 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменца арестовали в декабре 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени 12-летняя девочка обвинила отчима в домогательствах после того, как он бросил ее мать и ушел к другой женщине. Об этом URA.RU рассказал адвокат тюменца. По словам юриста, мужчина был арестован в декабре 2022 года и сейчас находится под стражей. «В 2022 году несколько раз уходил из семьи. Официальная жена знала, что у него есть другая женщина. В сентябре прошлого года мой подзащитный узнал, что его новая женщина беременна, и ушел из семьи окончательно. Об этом узнала и его официальная жена. Через несколько месяцев после этого на него было написано заявление. Мужчину обвинили в том, что он якобы приставал к падчерице, которая проживала с ними. Со слов девочки, мужчина совершал преступления в период с 2016 года по сентябрь 2022 года включительно. Практически каждый день», — пояснил адвокат мужчины. По словам юриста, обвинения строятся на показаниях ребенка. «Сама девочка путается в показаниях, не может конкретно сказать, когда с ней все это происходило. Официальная жена моего подзащитного характеризует положительно, указывает, что между ним и ребенком всегда были нормальные детско-родительские отношения. Несмотря на то, что он являлся отчимом, девочка всегда относилась к нему как к отцу. Проведенная экспертиза показала, что мужчина не склонен к педофилии», — рассказал адвокат тюменца. В 2017 году против половой неприкосновенности ребенка уже совершалось аналогичное преступление со стороны ее дяди. По словам юриста, тогда девочка смогла подробно рассказать силовикам о произошедшем. Адвокат арестованного считает, что следствием не были проведены необходимые экспертизы и не опрошены свидетели по делу. «Официальная жена мужчины работает в Ленинском суде Тюмени. Как только его задержали, она стала всем говорить, что его посадят. Мы хотим добиться объективного расследования уголовного дела», — уточнил юрист. В следственное управление СКР по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени 12-летняя девочка обвинила отчима в домогательствах после того, как он бросил ее мать и ушел к другой женщине. Об этом URA.RU рассказал адвокат тюменца. По словам юриста, мужчина был арестован в декабре 2022 года и сейчас находится под стражей. «В 2022 году несколько раз уходил из семьи. Официальная жена знала, что у него есть другая женщина. В сентябре прошлого года мой подзащитный узнал, что его новая женщина беременна, и ушел из семьи окончательно. Об этом узнала и его официальная жена. Через несколько месяцев после этого на него было написано заявление. Мужчину обвинили в том, что он якобы приставал к падчерице, которая проживала с ними. Со слов девочки, мужчина совершал преступления в период с 2016 года по сентябрь 2022 года включительно. Практически каждый день», — пояснил адвокат мужчины. По словам юриста, обвинения строятся на показаниях ребенка. «Сама девочка путается в показаниях, не может конкретно сказать, когда с ней все это происходило. Официальная жена моего подзащитного характеризует положительно, указывает, что между ним и ребенком всегда были нормальные детско-родительские отношения. Несмотря на то, что он являлся отчимом, девочка всегда относилась к нему как к отцу. Проведенная экспертиза показала, что мужчина не склонен к педофилии», — рассказал адвокат тюменца. В 2017 году против половой неприкосновенности ребенка уже совершалось аналогичное преступление со стороны ее дяди. По словам юриста, тогда девочка смогла подробно рассказать силовикам о произошедшем. Адвокат арестованного считает, что следствием не были проведены необходимые экспертизы и не опрошены свидетели по делу. «Официальная жена мужчины работает в Ленинском суде Тюмени. Как только его задержали, она стала всем говорить, что его посадят. Мы хотим добиться объективного расследования уголовного дела», — уточнил юрист. В следственное управление СКР по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.