17 марта 2023
16 марта 2023

Соратница Шумкова заявила о тысячах пришедших гостей на концерт «Крымская весна». Фото

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Митинг-концерт Слава защитникам отечества. Екатеринбург, митинг, флаг россии, митинг концерт, поддержка донбасса
Праздничные мероприятия проходят во всех регионах России Фото:
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Крым вернулся в состав России

В зауральской столице на праздник в честь годовщины присоединения Крыма к России собрались несколько тысяч человек. Такую оценку дала замгубернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи.

«Концерт „Крымская весна“ в центральном парке культуры и отдыха города Кургана собрал тысячи человек — пожилые люди, семьи с детьми и молодежь. Общее настроение праздника выразили в патриотических песнях и номерах солисты и творческие коллективы региона», — написала Оксана Куташи в своем telegram-канале.

Замгубернатора указала, что девять лет назад зауральцы «стали свидетелями исторического события». Куташи также поблагодарила всех, кто принял участие в праздничных акциях. «Сегодня нам нужно быть вместе потому, что в единстве наша сила», — добавила она.

В день годовщины вхождения Крыма в состав РФ глава Кургана Елена Ситникова напомнила жителям региона об уникальной особенности российского народа — всегда приходить на помощь. По ее мнению, сейчас нельзя оставаться в стороне от происходящих на Донбассе событий. «Полностью поддерживаю нашего президента Владимира Путина, когда он сказал в своем послании, что „мы защищаем жизнь людей, свой родной дом“. Наши деды и прадеды отстаивали независимость нашей страны, жертвуя собственной жизнью. Мы всегда побеждали. Наша сила в том, что мы едины!» — пишет Елена Ситникова в мессенджере.

Крым был включен в состав РФ в середине марта 2014 года после референдума. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. В 2023 году отмечают девять лет с того памятного события.

Оксана Куташи сообщила о нескольких тысячах присутствующих на празднике
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Для гостей была подготовлена развлекательная программа
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В зауральской столице на праздник в честь годовщины присоединения Крыма к России собрались несколько тысяч человек. Такую оценку дала замгубернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи. «Концерт „Крымская весна“ в центральном парке культуры и отдыха города Кургана собрал тысячи человек — пожилые люди, семьи с детьми и молодежь. Общее настроение праздника выразили в патриотических песнях и номерах солисты и творческие коллективы региона», — написала Оксана Куташи в своем telegram-канале. Замгубернатора указала, что девять лет назад зауральцы «стали свидетелями исторического события». Куташи также поблагодарила всех, кто принял участие в праздничных акциях. «Сегодня нам нужно быть вместе потому, что в единстве наша сила», — добавила она. В день годовщины вхождения Крыма в состав РФ глава Кургана Елена Ситникова напомнила жителям региона об уникальной особенности российского народа — всегда приходить на помощь. По ее мнению, сейчас нельзя оставаться в стороне от происходящих на Донбассе событий. «Полностью поддерживаю нашего президента Владимира Путина, когда он сказал в своем послании, что „мы защищаем жизнь людей, свой родной дом“. Наши деды и прадеды отстаивали независимость нашей страны, жертвуя собственной жизнью. Мы всегда побеждали. Наша сила в том, что мы едины!» — пишет Елена Ситникова в мессенджере. Крым был включен в состав РФ в середине марта 2014 года после референдума. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. В 2023 году отмечают девять лет с того памятного события.
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