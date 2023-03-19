Губернатор Шумков выдаст по 30 тысяч рублей лучшим фольклористам региона

20 марта 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков собирается наградить пятерых курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области определили пятерых человек, которых наградят 30 тысячами рублей за вклад в развитие народного творчества. Список получателей ежегодной премии «Душа Зауралья» опубликован в постановлении губернатор региона Вадим Шумкова. «Постановляю присудить пять ежегодных областных премий „Душа Зауралья“. Премии в размере 30 000 рублей каждая», — указано в документе на портале правовой информации. Премии получат режиссер массовых представлений Екатерина Фокина (Центр русской народной культуры «Лад»), замдиректора МБУК «Лебяжьевский СКЦ» Екатерина Кузьмина, преподаватель по классу гитары Станислав Савельев («Детская Музыкальная Школа им. Т.В. Бобровой»), директор Центра русской культуры «Цветень» Виктор Шведов и преподаватель по классу хореографии «Белозерской ДШИ» Александра Жорник. Торжественная церемония вручения премий и дипломов будет проведена не позднее 1 июля, говорится в постановлении губернатора. Ранее в зауральской столице объявили о проведении ежегодного конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет. Сообщалось, что лучших курганских учителей и коллективы наградят ценными призами и возможностью представлять область на межрегиональном уровне. Итоги будут подведены в конце августа текущего года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области определили пятерых человек, которых наградят 30 тысячами рублей за вклад в развитие народного творчества. Список получателей ежегодной премии «Душа Зауралья» опубликован в постановлении губернатор региона Вадим Шумкова. «Постановляю присудить пять ежегодных областных премий „Душа Зауралья“. Премии в размере 30 000 рублей каждая», — указано в документе на портале правовой информации. Премии получат режиссер массовых представлений Екатерина Фокина (Центр русской народной культуры «Лад»), замдиректора МБУК «Лебяжьевский СКЦ» Екатерина Кузьмина, преподаватель по классу гитары Станислав Савельев («Детская Музыкальная Школа им. Т.В. Бобровой»), директор Центра русской культуры «Цветень» Виктор Шведов и преподаватель по классу хореографии «Белозерской ДШИ» Александра Жорник. Торжественная церемония вручения премий и дипломов будет проведена не позднее 1 июля, говорится в постановлении губернатора. Ранее в зауральской столице объявили о проведении ежегодного конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет. Сообщалось, что лучших курганских учителей и коллективы наградят ценными призами и возможностью представлять область на межрегиональном уровне. Итоги будут подведены в конце августа текущего года.