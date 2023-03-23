Важные отрасли Тюмени не могут заманить сотрудников на работу

Аналитики «Авито»: в Тюмени на 122% вырос спрос на рабочие специальности

По данным экспертом, спрос на рабочие специальности вырос по сравнению с прошлым голом на 122% Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ключевые отрасли Тюменской области остро нуждаются в кадрах. Информацию об этом предоставили аналитики сервиса «Авито Работа». По данным экспертов, сильнее всего от нехватки сотрудников страдает производство, сырье и сельское хозяйство.

«Группа профессий „Производство, сырье, сельское хозяйство“ показывает самый большой рост количества вакансий. В январе в ней опубликовано на 108% предложений больше по сравнению с тем же периодом 2022 года. В феврале рост составил 122% год к году. В число наиболее востребованных специалистов входят токари, операторы станков с ЧПУ (числовое программное обеспечение), сварщики», — такие данные приводят аналитики «Авито Работа».

О нехватке кадров в ключевой отрасли Тюменской области говорят открытые вакансии на «Заводе Тюменьремдормаш». Предприятие специализируется на изготовлении бордюров, перильных ограждений, дорожных знаков, металлических опор. Там не хватает более двух десятков сотрудников на рабочие и руководящие специальности.