Проверка в ямальском детском саду помогла раскрыть коррупционную схему

В детском саду обнаружили сливочное масло из сырья неизвестного происхождения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Проверка документов в детском саду «Золотая рыбка» в Салехарде (ЯНАО) помогла раскрыть крупную коррупционную схему, которая охватила сразу несколько городов России. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

«По результатам проверки документов выявлено, что поставщик из города Кирова поставил в детский сад сливочное масло, приготовленное из сырья неизвестного происхождения. Поставщик приобрел его у оптового продавца, который получил продукт от производителя — московской компании „Фуза“», — говорится в сообщении.

Проверка показала, что масло было произведено еще в 2022 году, объем партии составил больше 1300 тонн. Для всей продукции информация о происхождении сырья отсутствует. К поставщику масло попало через ряд компаний, которые находятся в Курской области и Татарстане. По мнению экспертов, это может быть расценено как коррупционное преступление — то есть, получение прибыли руководством ООО «Фуза» с привлечением целой сети небольших компаний для сбыта контрафактной продукции.

В настоящий момент регистрация ООО «Фуза» в федеральной информационной системе приостановлена. Информация о нарушении передана в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Москвы. Делом так же будут заниматься в федеральной налоговой службе.