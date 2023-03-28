В Тюменской области завели уголовное дело на призывника-уклониста

29 марта 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Молодой человек получал повестки, но в военкомат не являлся, за что пошел под суд Фото: Денис Моргунов © URA.RU На жителя Тюменской области завели уголовное дело за уклонение от службы в армии. 23-летний призывник несколько раз не являлся в военкомат по повесткам. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «23-летний Дмитрий Рябов привлечен к уголовной ответственности за уклонение от службы в вооруженных силах России. Весной прошлого года ему под роспись несколько раз вручали повестки для явки в военкомат, чтобы уточнить данные, а 21 мая отправить на сборный пункт на медкомиссию. Однако парень ушел в „глухое подполье“», — рассказали URA.RU в пресс-службе судов. Из-за систематических неявок на молодого человека возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по вменяемой ему статье составляет два года лишения свободы. Однако, учтя, что Рябов признал свою вину и имеет малолетнего ребенка, приговором был назначен штраф в 25 тысяч рублей. Как ранее писало URA.RU, известны случаи, когда тюменцы смогли отстоять в суде свое право не идти в армию. Так, житель Тюмени Артем Бардин смог доказать, что в военкомате его незаконно признали годным.

На жителя Тюменской области завели уголовное дело за уклонение от службы в армии. 23-летний призывник несколько раз не являлся в военкомат по повесткам. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «23-летний Дмитрий Рябов привлечен к уголовной ответственности за уклонение от службы в вооруженных силах России. Весной прошлого года ему под роспись несколько раз вручали повестки для явки в военкомат, чтобы уточнить данные, а 21 мая отправить на сборный пункт на медкомиссию. Однако парень ушел в „глухое подполье“», — рассказали URA.RU в пресс-службе судов. Из-за систематических неявок на молодого человека возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по вменяемой ему статье составляет два года лишения свободы. Однако, учтя, что Рябов признал свою вину и имеет малолетнего ребенка, приговором был назначен штраф в 25 тысяч рублей. Как ранее писало URA.RU, известны случаи, когда тюменцы смогли отстоять в суде свое право не идти в армию. Так, житель Тюмени Артем Бардин смог доказать, что в военкомате его незаконно признали годным.